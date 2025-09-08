ಈ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದಲೇ ಹಾವುಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು.. ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.. ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಖಚಿತ..!

Home safety from snakes: ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಭಯ ಪಡದೇ ಇರುವವರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಇದು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮಗೆ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಇದರ ವಿಷವು ನಮ್ಮ ನರಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಾವುಗಳು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನುಸುಳಬಹುದು ಎಂಬ ಅಂಶವು ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಭಯಭೀತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಹಾವುಗಳು ಓಡಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಗಳು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಸ್ಯಗಳು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ಕೊಳಗಳು, ಕಾರಂಜಿಗಳು ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಹೊಂಡಗಳಿದ್ದರೆ, ಕಪ್ಪೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಇವು ಹಾವುಗಳ ಆಹಾರ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕಮಲ ಮತ್ತು ಲಿಲ್ಲಿ ಮುಂತಾದ ಜಲಸಸ್ಯಗಳು ಹಾವುಗಳು ವಾಸಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
ನಂತರ, ದಪ್ಪ ಹುಲ್ಲು ಅಥವಾ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವ ಸಸ್ಯಗಳು ಸಹ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಐವಿ ಮತ್ತು ಪೆರಿವಿಂಕಲ್ ನಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳು ನೆಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ದ್ರತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಹಾವುಗಳು ತಂಪಾಗಿರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತವೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಹ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪೊದೆಗಳು, ದಟ್ಟವಾದ ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ಹುಲ್ಲುಗಳು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆರ್ರಿ ಪೊದೆಗಳು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಎತ್ತರದ ಹುಲ್ಲು ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಹಾವುಗಳು ಇಲಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
ಎಲೆಗಳ ರಾಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಸಹ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಹಾಕಿ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಅವು ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತೇವವಾಗುತ್ತವೆ. ಅವು ಇಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾವುಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಅಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವಸ್ತುವು ಶಾಖವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಕೆಲವು ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯ ಸಸ್ಯಗಳು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಮುಂತಾದ ಹೂವುಗಳ ಸಿಹಿ ವಾಸನೆಯು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹಾವುಗಳು ಬರದಿದ್ದರೆ, ಈ 5 ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಬೇಕು. ತೋಟವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಬೇಕು. ಉದ್ದನೆಯ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಎಲೆಗಳ ರಾಶಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದು ಸಹ ಅಗತ್ಯ. ಈ ಸಣ್ಣ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹಾವುಗಳ ಭಯದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು.