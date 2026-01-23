English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ನಮಗೆ ಬೇಡವಾದ, ಅಪಾಯ ಉಂಟು ಮಾಡೋ ಫುಡ್ಸ್‌.. ಆದರೂ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ತಿಂದೇ ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ..!

ನಮಗೆ ಬೇಡವಾದ, ಅಪಾಯ ಉಂಟು ಮಾಡೋ ಫುಡ್ಸ್‌.. ಆದರೂ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ತಿಂದೇ ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ..!

ಇಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದೇ ಗೊತ್ತಗಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 23, 2026, 07:09 PM IST
  • ಪಾಪ್‌ ಕಾರ್ನ್‌ ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಕಾಳುಗಳು ಶುದ್ಧವೇ?
  • ಕೂಲ್‌ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಕ್ಯಾರಮಲ್ ಬಣ್ಣ ಇರುತ್ತದೆ
  • ಕೆಂಪು ಮಾಂಸ ಯಾವಾಗಲೂ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತೆ

Trending Photos

BBK 12 : ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌! ಸಿಕ್ಕಾಯ್ತು ಕ್ಲ್ಯಾರಿಟಿ
camera icon6
Bigg Boss Winner Gilli
BBK 12 : ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌! ಸಿಕ್ಕಾಯ್ತು ಕ್ಲ್ಯಾರಿಟಿ
ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ: 5 ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌.. ತ್ರಿಬಲ್‌ ಲಾಭ
camera icon6
Mangal Gochar
ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ: 5 ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌.. ತ್ರಿಬಲ್‌ ಲಾಭ
ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ.. ಈ ಪುಟ್ಟ ಹಣ್ಣು ತಿಂದ್ರೆ ಬೇರಿನಿಂದಲೇ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ ಬಿಳಿಕೂದಲು!
camera icon6
White Hair Remedies
ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ.. ಈ ಪುಟ್ಟ ಹಣ್ಣು ತಿಂದ್ರೆ ಬೇರಿನಿಂದಲೇ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ ಬಿಳಿಕೂದಲು!
BBK 12: &quot;ನಾನೇ ವಿನ್ನರ್‌ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು&quot; ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸೆಕೆಂಡ್‌ ರನ್ನರ್‌ ಅಪ್‌ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌
camera icon6
Ashwini Gowda
BBK 12: "ನಾನೇ ವಿನ್ನರ್‌ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು" ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸೆಕೆಂಡ್‌ ರನ್ನರ್‌ ಅಪ್‌ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌
ನಮಗೆ ಬೇಡವಾದ, ಅಪಾಯ ಉಂಟು ಮಾಡೋ ಫುಡ್ಸ್‌.. ಆದರೂ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ತಿಂದೇ ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ..!

ಪಾಪ್‌ ಕಾರ್ನ್‌ ತಿನ್ನುವುದು ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ ಎನ್ನುವುದು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಪಾಪ್ ಆರ್ನ್‌ ಸ್ವ ರುಚಿನ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಡೀಅಸಿಟಿಲೇಟೆಡ್‌ ಎನ್ನುವುದು ಅದನ್ನು ರುಚಿಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾಪ್‌ ಕಾರ್ನ್‌ ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಕಾಳುಗಳು ಶುದ್ಧವಾದವೇ ಎಂಬುದು ಕಂಪನಿಗಳು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪಾಪ್‌ ಕಾರ್ನ್‌ಗೆ ಯಾವ ಎಣ್ಣೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಮಾಂಸ, ಆಹಾರ, ಹಣ್ಣುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ತುಂಬಬೇಕಾದರೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಬಾರದು ಎಂದು ರಾಸಾಯನಿಕಗನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಅಂತರ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ. 

ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು ಅಥವಾ ಕೂಲ್‌ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್‌ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇವು ಸುಖ ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಕೂಲ್‌ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಕ್ಯಾರಮಲ್ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳು ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನೀರು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆದ್ರೆ ತಂಪು ಪಾನೀಯ ಹಾನಿಕಾರಕ. 

ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟಂತಹ ಕೆಂಪು ಮಾಂಸ ಯಾವಾಗಲೂ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೇಯಿಸಿದ ಮಾಂಸವು ರುಚಿಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದಾಗ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್‌ಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚಿಕನ್‌ ಬಿಳಿ ಮಾಂಸವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸ್ಟೀಲ್‌, ಗಾಜು, ತಾಮ್ರ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌; ಯಾವ ಬಾಟಲ್‌ನಲ್ಲಿರೋ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಅತ್ಯಂತ ಯೋಗ್ಯ.. ಇದು ಮಾತ್ರ ಸಖತ್‌ ಡೈಂಜರ್‌!

ಸಸ್ಯ ಜನ್ಯ ಎಣ್ಣೆ ಎಂದರೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೀಜಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಅಥವಾ ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಲಾದ ಎಣ್ಣೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳು ಆಕ್ಸಿಡಿಕರಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಯರಿಯೂತ ಮತ್ತು ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್‌ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಜೀವಕೋಶಗಳ ಪೊರೆಗಳ ರಚನೆಯನ್ನ ಬದಲಾಐಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹುಡುಗರಿಗಿಂತ ಹುಡುಗಿಯರ ಬೆಲ್ಟ್‌ಗಳು ಯಾಕೆ ತೆಳ್ಳಗೆ ಇರುತ್ತವೆ.. ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣಗಳೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ!

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

raw kidney beansgreen potatoeslarge amounts of nutmegfruit seedsprocessed meats

Trending News