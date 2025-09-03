English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಭಾರತದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕಾದ ಬಹುಪಯೋಗಿ ಗಡ್ಡೆ ಇದು.. ಆರೋಗ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿನ ಸುರಿಮಳೆ ಸುರಿಸುತ್ತೆ ಈ ಸಸ್ಯ

Kitchen garden: ಈ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಸಸ್ಯಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 3, 2025, 03:41 PM IST
  • ಸುವರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆಯ ರುಚಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಂತಿರದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
  • ಸುವರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ

Trending Photos

ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಬಲ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ
camera icon6
Kendra Yoga
ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಬಲ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ
ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಕೊನೆಯ ಆಸೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತೆ..? ಇದನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ
camera icon5
Sridevi
ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಕೊನೆಯ ಆಸೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತೆ..? ಇದನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲು ರೆಡಿ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಪುತ್ರಿ! ದಂತದ ಗೊಂಬೆಯ ಹೋಲುವಂತಿದ್ದಾಳೆ ಮುದ್ದು ಗೌರಿ
camera icon9
Shruthi daughter
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲು ರೆಡಿ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಪುತ್ರಿ! ದಂತದ ಗೊಂಬೆಯ ಹೋಲುವಂತಿದ್ದಾಳೆ ಮುದ್ದು ಗೌರಿ
ಇಪಿಎಫ್ಒ: ಅವಧಿಪೂರ್ವ ಪಿ‌ಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ! ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರ
camera icon6
EPFO
ಇಪಿಎಫ್ಒ: ಅವಧಿಪೂರ್ವ ಪಿ‌ಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ! ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರ
ಭಾರತದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕಾದ ಬಹುಪಯೋಗಿ ಗಡ್ಡೆ ಇದು.. ಆರೋಗ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿನ ಸುರಿಮಳೆ ಸುರಿಸುತ್ತೆ ಈ ಸಸ್ಯ

Health benefits: ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಕ್ಕೂ, ಪರಿಸರಕ್ಕೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಸುವರ್ಣ ಗಡ್ಡೆ. ಹೆಸರಿನಂತೆಯೇ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ “ಸುವರ್ಣ”ದಂತೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು. ಇದರಿಂದ ಕೇವಲ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭಗಳಿವೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಸುವರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ A, C, E ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬಿಣ, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಜಿಂಕ್ ಮುಂತಾದ ಖನಿಜಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದರ ಸೇವನೆಯಿಂದ –
ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಧುಮೇಹ (ಡಯಾಬಿಟಿಸ್) ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.
ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಮನೆಮದ್ದಿನಂತೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಉರಿಯೂತ, ಸಂಧಿವಾತ, ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಶೀತ-ಜ್ವರಗಳಿಗೂ ಇದರ ಕಷಾಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ 2 ತರಕಾರಿ ರಸ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿಯೇ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಿ

ಅಡುಗೆಗೆ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆ
ಸುವರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆಯ ರುಚಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಂತಿರದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಪಲ್ಯ, ಸಾರು ಅಥವಾ ಪಾಕಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅದರ ರುಚಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು, ವಯಸ್ಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

ಸುವರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ರೈತರು ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಣವೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ತೋಟದ ಮೇರೆಗಳ ಮೇಲೆ  ಇದನ್ನುಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ನೆಡಬಹುದು. ಸುವರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಬೆಳೆಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಸಸ್ಯವೆಂದು ಕರೆಯಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜೀವಂತ ಹಾವುಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ ಈ ಡೇಜರ್‌ ಸರ್ಪಗಳು..! ಮನುಷ್ಯರ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ತೆಗೆಯುವ ಇವುಗಳು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅಪಾಯ ಖಚಿತ.

ಇಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ತರಕಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುವರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆಯಂತಹ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ನಾವು ಶುದ್ಧ ಆಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವನ್ನೂ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಸ್ಯವಲ್ಲ, ಅದು ಆರೋಗ್ಯ, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಗಡ್ಡೆ ಸಸ್ಯವನ್ನು ನೆಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡಬಲ್ಲದು.

Suvarna GaddeHealth benefitsHome remedySuvarna Gadde Culinary useEconomic profit

Trending News