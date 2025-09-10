ದೇಹದ ಈ ಅಂಗ ನಿಮ್ಮ ಸಾವಿನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತೆ...! ಮರಣದ ರಹಸ್ಯ ಬೇದಿಸುವ ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಮನುಷ್ಯನ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸುತ್ತದೆ.

loss of smell health risk: ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಮುಂಬರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಚಿತ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಮೂಗಿನ ವಾಸನೆ ತಿಳಿಯುವ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಳ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಇದನ್ನು ಸಾವಿನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿವೆ.
PLOS One ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ವಾಸನೆ ತಿಳಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು 57 ರಿಂದ 85 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ 3,000 ಜನ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಿಗೆ ಐದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಪರೀಕ್ಷೆ ನೀಡಲಾಯಿತು – ಗುಲಾಬಿ, ಪುದೀನಾ, ಚರ್ಮ, ಕಿತ್ತಳೆ ಮತ್ತು ಮೀನು. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರ ಮೂಗಿನ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಯಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಈ ಎಣ್ಣೆ ತಯಾರಿಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ
ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, 12% ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಇವರಲ್ಲಿ 39% ಜನರು ವಾಸನೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರು. 19% ಜನರಿಗೆ ಭಾಗಶಃ ವಾಸನೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಕೇವಲ 10% ಜನರು ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಸನೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ಅಧ್ಯಯನವು ಹೇಳುವಂತೆ, ವಾಸನೆ ತಿಳಿಯದವರಿಗೆ ಇತರರಿಗಿಂತ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸಾವಿನ ಅಪಾಯ ಇತ್ತು.
ಮೂಗು ತನ್ನ ವಾಸನೆಯ ಶಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ.
ನರ ಕ್ಷೀಣಗೊಳ್ಳುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳು: ಆಲ್ಝೈಮರ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ರೋಗಗಳು ಮೆದುಳಿನ ಘ್ರಾಣ ಭಾಗವನ್ನು ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕುಸಿತ: ಇದರಿಂದ ಸೋಂಕುಗಳು, ಮೆದುಳು ಹಾಗೂ ಉಸಿರಾಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ: ಬೊಜ್ಜು, ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ: ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ವಾಸನೆ ಶಕ್ತಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆ ಕಿವುಚಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ.. ಹೇರ್ ಡೈ ಬೇಕಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲದೇ, 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಿಳಿ ಕೂದಲು!
ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಯಮಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಗಿನ ವಾಸನೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನರ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.