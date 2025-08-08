ನಾಳೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ... ಈ ಶುಭ ದಿನದಂದು ತಪ್ಪಿಯೂ ಇಂತಹ ರಾಖಿಯನ್ನು ಸಹೋದರರಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಡಿ.! ಒಳಿತಿಗೆ ಕಟ್ಟುವುದು ಕೆಡುಕಾಗಬಹುದು

which rakhi should not be tied: ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವ ಹಬ್ಬವಾದ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನವನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ ೯ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಶುಭದಿನ ನಾಳೆಯೇ... ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ದಿನದಂದು ಸಹೋದರಿಯರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರನ ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಹೋದರನಿಗೆ ರಾಖಿ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ರಾಖಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಸಹೋದರಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಬಾರದು. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಗೆ ಅಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಹೋದರಿಯರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರನ ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಮುರಿದ ರಾಖಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬಾರದು. ಇದನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಹೋದರನ ಮಣಿಕಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಖಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬಾರದು. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಶುದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಖಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದಂದು ಸಹೋದರನಿಗೆ ಅಶುಭ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಖಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬಾರದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದಂದು ದೇವರಿರುವ ರಾಖಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ರಾಖಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ಮೆಟ್ಟಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಾಪ ಕಾಡಬಹುದು.
ಸೂಚನೆ :ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.