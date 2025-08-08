English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನಾಳೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ... ಈ ಶುಭ ದಿನದಂದು ತಪ್ಪಿಯೂ ಇಂತಹ ರಾಖಿಯನ್ನು ಸಹೋದರರಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಡಿ.! ಒಳಿತಿಗೆ ಕಟ್ಟುವುದು ಕೆಡುಕಾಗಬಹುದು

which rakhi should not be tied: ಸಹೋದರನಿಗೆ ರಾಖಿ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ರಾಖಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Aug 8, 2025, 04:51 PM IST
    • ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವ ಹಬ್ಬ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ
    • ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನವನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ ೯ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
    • ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ರಾಖಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ

Trending Photos

ಗಂಡ ಸಾಯುತ್ತಲೇ ಮೈ ಕಾಣುವಂತೆ ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟು ಫೊಟೋಶೂಟ್‌ ಮಾಡಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ..!
camera icon6
renu sudhi
ಗಂಡ ಸಾಯುತ್ತಲೇ ಮೈ ಕಾಣುವಂತೆ ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟು ಫೊಟೋಶೂಟ್‌ ಮಾಡಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ..!
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿಯೇ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ : ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ
camera icon9
8th Pay Commission
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿಯೇ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ : ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ
ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದಿರಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವಿಸಿ..!
camera icon5
Avocado benefits for women
ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದಿರಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವಿಸಿ..!
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವ ಧಮಾಕ!ಆಗಸ್ಟ್ 15ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೂ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್
camera icon7
DA hike
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವ ಧಮಾಕ!ಆಗಸ್ಟ್ 15ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೂ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್
ನಾಳೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ... ಈ ಶುಭ ದಿನದಂದು ತಪ್ಪಿಯೂ ಇಂತಹ ರಾಖಿಯನ್ನು ಸಹೋದರರಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಡಿ.! ಒಳಿತಿಗೆ ಕಟ್ಟುವುದು ಕೆಡುಕಾಗಬಹುದು

which rakhi should not be tied: ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವ ಹಬ್ಬವಾದ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನವನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ ೯ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಶುಭದಿನ ನಾಳೆಯೇ... ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ದಿನದಂದು ಸಹೋದರಿಯರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರನ ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಹೋದರನಿಗೆ ರಾಖಿ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ರಾಖಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಅಣ್ಣಾ ಅಂತ ಕರೆದವನಿಂದಲೇ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ್ಳು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನ ಪತ್ನಿ

ಸಹೋದರಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಬಾರದು. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಗೆ ಅಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. 

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಹೋದರಿಯರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರನ ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಮುರಿದ ರಾಖಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬಾರದು. ಇದನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಹೋದರನ ಮಣಿಕಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಖಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬಾರದು. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಶುದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಖಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.

ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದಂದು ಸಹೋದರನಿಗೆ ಅಶುಭ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಖಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬಾರದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದಂದು ದೇವರಿರುವ ರಾಖಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ರಾಖಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಅಚಾನಕ್‌ ಆಗಿ ಮೆಟ್ಟಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಾಪ ಕಾಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಲವರ್‌ ಮೆಸೇಜ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಜೀವವೂ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ..! Viral Video

 ಸೂಚನೆ :ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

raksha Bandhanwhen is Raksha Bandhan

Trending News