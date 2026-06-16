Thunderstorm safet tips hidden dangers: ಗುಡುಗು ಮತ್ತು ಮಿಂಚಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಬೀಳುವಾಗ ನಾವು ಮರಗಳ ಕೆಳಗೆ ಅಥವಾ ತೆರೆದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು ಎಂದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಹೌದು, ಮಿಂಚು ನಮ್ಮನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೊಡೆಯದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅದು ನೀರು, ತಂತಿಗಳು, ಪೈಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲೋಹದ ವಸ್ತುಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ನಮಗೆ ಗಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಗುಡುಗು ಮತ್ತು ಮಿಂಚಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಒದ್ದೆಯಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ: ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀರು ನೇರವಾಗಿ ಮಿಂಚನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ನಡೆಸಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ಮಿಂಚು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಡಿದರೆ, ಅದರಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಡೆಯಬಹುದು. ಚಂಡಮಾರುತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈಜುಕೊಳಗಳು, ಕೊಳಗಳು ಅಥವಾ ಒದ್ದೆಯಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸದಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹವಾಮಾನ ಸೇವೆ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಗ್ ಇನ್ ಆಗಿರುವ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಫೋನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಸಿಡಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮಿಂಚು ದೂರವಾಣಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತವಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಇದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು, ಟೋಸ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಗ್ ಇನ್ ಆಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಭಾರೀ ಮಳೆ ಅಥವಾ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಗ್ ಇನ್ ಆಗಿರುವ ಯಾವುದನ್ನೂ ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ. ಮಳೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಅನ್ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಮಳೆ ನಿಂತ ತಕ್ಷಣ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪು. ಸಿಡಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ.. ಮಳೆ ನಿಂತ ತಕ್ಷಣ ಅಪಾಯ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ.. ಮಿಂಚು ನೋಡಿದ 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಒಳಗೆ ಗುಡುಗು ಕೇಳಿದರೆ, ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ಮಳೆ ನಿಂತ ಕನಿಷ್ಠ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ದೂರ ಸರಿದಂತೆ ತೋರಿದರೂ, ಮಿಂಚು ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಹೊಡೆಯಬಹುದು.
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಗೋಡೆಗಳು ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಬಳಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಕುಸಿಯಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಗೋಡೆಗಳು ಮತ್ತು ನೆಲಹಾಸುಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಚನೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಭಾರೀ ಮಳೆ ಅಥವಾ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾದಾಗ ಎಂದಿಗೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಿಂಚು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದ ಮನೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದರೆ, ಅದು ಕೊಳಾಯಿ ಪೈಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಆಘಾತ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು ಸಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 'ಮಿಥ್ಬಸ್ಟರ್ಸ್' ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಯೋಗವು ಮಿಂಚಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಘಾತ ಮತ್ತು ಕಿಡಿಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು.
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