ಫ್ರಿಜ್ನಿಂದ ತೆಗೆದ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಗಳು ಜಾರ್ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳನ್ನು ಹರಿತ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
Tips for cleaning your home mixer jar blades: ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮಿಕ್ಸರ್ ಇರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಮನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಕೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಚಟ್ನಿಗಳು, ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ರುಬ್ಬುವುದು ಇತರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನಿರಂತರ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾಡಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತವೆ. ಹಿಟ್ಟು ಸರಾಗವಾಗಿ ಬೆರೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾಡಿನ ಬ್ಲೇಡ್ ಮಂದವಾದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ ಅನ್ನು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಹೇಗೆ?.
ಮಿಕ್ಸರ್ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಹರಿತಗೊಳಿಸಲು ಮೊದಲನೇ ಪ್ಲಾನ್ ಎಂದರೆ ಅದು ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಜಾರ್ಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಪುಡಿಮಾಡಬೇಕು. ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಒರಟಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಜಾರ್ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಖುಷಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಮಯ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ ಅನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೌದು, ಮೊಟ್ಟೆಯ ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಒಣಗಿಸಬೇಕು. ಅವು ಕೊಳಕಾಗಿರಬಾರದು ಅಥವಾ ವಾಸನೆ ಬರಬಾರದು. ಅದರಂತೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಪುಡಿಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಮೊಟ್ಟೆಯ ಚಿಪ್ಪುಗಳ ಒರಟುತನವು ಬ್ಲೇಡ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತವೆ. ಬ್ಲೇಡ್ಗಳು ಸಹ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಜಾರ್ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದರಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಅಡುಗೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜಾರ್ನ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸಹ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಬ್ಲೇಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಕೊಳಕು ಇದ್ದರೆ, ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ದಪ್ಪ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬ್ರಷ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಸುಮಾರು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ. ಅದನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸಾಕು. ಬ್ಲೇಡ್ಗಳು ತುಂಬಾ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗುತ್ತವೆ.
ಫ್ರೀಜರ್ನಿಂದ ತೆಗೆದ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಗಳು ಜಾರ್ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿಸಬಹುದು. ಮಿಕ್ಸರ್ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳನ್ನು ಹರಿತಗೊಳಿಸಲು ಇದು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ 3 ರಿಂದ 4 ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಇದು ಬ್ಲೇಡ್ಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಜಾರ್ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.