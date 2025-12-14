English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವಾಂತಿ ಬರುತ್ತಾ..? ಜಸ್ಟ್‌ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ ಎಂದಿಗೂ ಬರಲ್ಲ

ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವಾಂತಿ ಬರುತ್ತಾ..? ಜಸ್ಟ್‌ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ ಎಂದಿಗೂ ಬರಲ್ಲ

Travel tips : ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಅನೇಕರಿಗೆ ವಾಂತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹವರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ದೊಡ್ಡ ನರಕದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲೇಬೇಕು.. ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಂತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ... ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 14, 2025, 07:21 PM IST
    • ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಅನೇಕರಿಗೆ ವಾಂತಿ ಬರುತ್ತದೆ.
    • ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ.
    • ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಂತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವಾಂತಿ ಬರುತ್ತಾ..? ಜಸ್ಟ್‌ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ ಎಂದಿಗೂ ಬರಲ್ಲ

Vomiting during traveling : ಕೆಲವು ಬಾರಿ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ವಾಂತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಈ ಅನುಭವ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಜನರು ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಾಂತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೂ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ..

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೈನ್‌ಸ್ಟಾಪ್ ಕಾರ್ ಸಿಕ್‌ನೆಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ಎರಡರಿಂದಲೂ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್‌ನಲ್ಲಿ 5.8 ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆದಾರರು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಕಾರು ಚಲಿಸಿದಾಗ, ಆ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಬಳಸುವಾಗ, ಅದು ಕಾರಿನ ಚಲನೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವು ಈ ಚುಕ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ ಮೋಷನ್ ಸಿಕ್‌ನೆಸ್ ಮತ್ತು ವಾಂತಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೆ? ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಮನುಷ್ಯರು ಜಾಸ್ತಿ ದಪ್ಪ ಆಗೋದು

ಐಫೋನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಮೇಲಿನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ iOS 18 ನಲ್ಲಿ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಐಫೋನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು, ಆಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಚಲನೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದರ ನಂತರ, ಶೋ ವೆಹಿಕಲ್ ಮೋಷನ್ ಕ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ.

ಕಾರು ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ: ಕಾರು ಅಥವಾ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಇದು ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಂತಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಗುರವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಬದಲು ಭಾರೀ ಊಟವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ವಾಂತಿ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಕಾರು ಚಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ವಾಂತಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೂ ಒಂದು ನಿಗಧಿತ ಸಮಯವಿದೆ.! ಈ ಸಮಯ ದಾಟಿ ತಿಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ

ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ: ವಾಂತಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಿತ್ತಳೆ, ಲವಂಗ ಅಥವಾ ಕರಿಮೆಣಸನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು. ನೀವು ಆಗಾಗ ಕಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಜಾ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಚಲನೆಯ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಕಾರಿನ ಮುಂಭಾಗದ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಪುದೀನಾವನ್ನು ಅಗಿಯುವುದರಿಂದ ವಾಂತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

