ಜಿರಳೆ, ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ಮುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಈ ಸಿಂಪಲ್‌ ಟ್ರಿಕ್ಸ್‌! ಮತ್ತೆಂದೂ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡಲ್ಲ..

 get rid of cockroach: ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆ, ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೀಟಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ವಿವಿಧ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Jan 20, 2026, 05:09 PM IST
  • ಅನೇಕ ಕೀಟಗಳು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ
  • ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ

Home Remedies: ಚಳಿಗಾಲದ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ, ನೊಣಗಳು, ಸೊಳ್ಳೆಗಳು, ಜಿರಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅನೇಕ ಕೀಟಗಳು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಜೀವಿಗಳು ಹೊರಗಿನ ಶೀತಕ್ಕಿಂತ ಒಳಾಂಗಣದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳು, ಸ್ನಾನಗೃಹಗಳು, ಅಂಗಡಿ ಕೊಠಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ಮನೆಗಳ ಶುಚಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸ್ಪ್ರೇಗಳು, ಸುರುಳಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿವಾರಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಧಾನಗಳು ಕೀಟಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಿದರೂ, ಅವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಕೆಲವು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ಪರಿಹಾರಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗಿದ್ದು ದುಬಾರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾಕವಿಧಾನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.

ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಮಗನೇ ಅತ್ತೆಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ! ಮಹಿಳೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಹಳ್ಳಿ.. 

ಈ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಬಳಸಲು, ನೀವು ಮೊದಲು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಣ್ಣಿನ ದೀಪ, ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆ, ಒಂದು ಕಪ್, ಕೆಲವು ಬೇ ಎಲೆಗಳು, ಬೇವು ಅಥವಾ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಪುಡಿಮಾಡಿದ ಕರ್ಪೂರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.. ಮೊದಲು, ಕರ್ಪೂರ ಪುಡಿಯನ್ನು ಕಪ್‌ಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಬೇವು ಅಥವಾ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ. ನಂತರ ಒಂದು ಬೇ ಎಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದನ್ನು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಹರಿದು, ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಈಗ ಅದೇ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕರ್ಪೂರ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ.

ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಿದ್ಧವಾದ ನಂತರ, ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ನಂದಿಸಿ.. ಇದರಿಂದ ಬಲವಾದ ಹೊಗೆ ಬಿಡಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನೊಣಗಳು, ಸೊಳ್ಳೆಗಳು, ಜಿರಳೆಗಳು, ಜೇನುನೊಣಗಳು, ಕಣಜಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಣ್ಣ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಣಾಮ ಮಾಡುತ್ತದೆ.. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮನೆಯ ವಿವಿಧ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.. 

ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಮನೆ ಕೀಟಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.. ಕೀಟ ಸಮಸ್ಯೆ ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಚಳಿಗಾಲದ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಾನವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.

 

 

