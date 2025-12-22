ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆ, ನೊಣಗಳ ಕಾಟದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಾಕು! ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ..

Tips to Get Rid Of Cockroach and Midge Immediately: ಪರಿಸರವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕೀಟಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಿರಳೆಗಳು, ಜಿರಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೀಟಗಳು ಅಡುಗೆಮನೆಯ ತೊಟ್ಟಿಗಳು, ಸ್ನಾನಗೃಹಗಳು, ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು.
ಏಕೆಂದರೆ ಜಿರಳೆಗಳು ಮತ್ತು ನೊಣಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವೈರಸ್ಗಳು ಆಹಾರವನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಅತಿಸಾರ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸೋಂಕುಗಳಂತಹ ರೋಗಗಳು ಹರಡಬಹುದು.. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇವುಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೇಟೆ! ಮರಳುಗಾಡಿನಂತಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಯ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವಷ್ಟು ಚಿನ್ನ..
ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್: ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಜಿರಳೆಗಳು, ಜೀರುಂಡೆಗಳು, ಎರೆಹುಳುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೀಟಗಳು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಆವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕಾರ್ಬೋಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಜಕದಿಂದ ಸ್ನಾನಗೃಹವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಕಾರ್ಬೋಲಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಚರ್ಮ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಪುದೀನಾ: ಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕೀಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಪುದೀನಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಈ ವಾಸನೆಯು ಕೀಟಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪುದೀನ ಎಲೆಗಳಿಂದ ತೆಗೆದ ಎಣ್ಣೆಯು ಬಲವಾದ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಹ ಸ್ನಾನಗೃಹ, ಅಡುಗೆಮನೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬಹದು.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೀಟಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆಗಳು, ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿವೆ. ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಲ್ಲವು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೇಟೆ! ಮರಳುಗಾಡಿನಂತಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಯ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವಷ್ಟು ಚಿನ್ನ..
ವಿನೆಗರ್ ಸ್ಪ್ರೇ: ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈ ದ್ರವವನ್ನು ಕೀಟಗಳು ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಸಿಂಪಡಿಸಿದರೆ, ಅವು ಸಾಯುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತವೆ.
ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು: ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕೀಟಗಳು ಇರುವಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ಇದು ಇರುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ.