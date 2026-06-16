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ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಗಿಡ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ವಾ.. ಇವುಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಫ್ಲವರ್ಸ್‌!

ಮಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕು. ನೀರು ನಿಲ್ಲದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಸಿದು ಹೋಗುವ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. 
 

Written ByBhimappa
Published: Jun 16, 2026, 10:41 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 10:41 PM IST
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಗಿಡ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ವಾ.. ಇವುಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಫ್ಲವರ್ಸ್‌!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಗಿಡ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ವಾ.. ಇವುಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ
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