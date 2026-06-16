Kanakambar plant produce more flowers: ಕನಕಾಂಬರ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು, ಉತ್ತಮ ಮಣ್ಣು, ನೀರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹೂವುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಗಿಡವನ್ನು ನೆಟ್ಟ ನಂತರ ಸರಿಯಾದ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಕನಕಾಂಬರ ಗಿಡವು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತದೆ.
ಕನಕಾಂಬರ ಸಸ್ಯವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲು ಸರಿಯಾದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕು. ನೀರು ನಿಲ್ಲದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಸಿದು ಹೋಗುವ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್, ಕೊಕೊಪೀಟ್, ಮರಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇವಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಾನಿಕಾರಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಸ್ಯದ ಬೇರುಗಳು ಬಲವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಸ್ಯವು ಹೇರಳವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣ ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ಮಣ್ಣನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಅವು ಬೇರುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ರಂಜಕವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಡಿಎಪಿ ಯಂತಹ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಹೂವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಆಧಾರಿತ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು. ಇವು ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೂವು ಬಿಡುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚುಸಯತ್ತದೆ. ಹೂವುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಎಪ್ಸಮ್ ಉಪ್ಪನ್ನು (Epsom salt) ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಎಲೆಗಳು ಹಸಿರಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕನಕಾಂಬರ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೂ ನಿಯಮಿತ ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಡಿದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸ ಹೂವುಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ಒಣಗಿದ ಹೂವಿನ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಹಾಗೇ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಸಸ್ಯವು ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಯಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೊಸ ಹೂವಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೀಟಗಳಲ್ಲಿ ಕನಕಾಂಬರನಲ್ಲಿ ಮೀಲಿಬಗ್ಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಸಸ್ಯದ ಚಿಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಎಳೆಯ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಹತ್ತಿಯಂತೆ ಕಾಣುವ ಈ ಕೀಟಗಳು ಸಸ್ಯದ ರಸವನ್ನು ಹೀರಿ ಗಿಡವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಸಮಸ್ಯೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.