ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಡಿ, ಹಾವುಗಳು ಅದರ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ..!

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹಾವುಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ, ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅನೇಕ ಜನರು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಬದಲಾಗಿ, ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು. ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆ, ಮನೆಯ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಸುಡುವುದರಿಂದ ಹಾವುಗಳು ಆಶ್ರಯಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಿಪ್ಪಿನ ವಿಧಾನ:
ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ಬಿಸಾಡಿದ ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.ಈ ವಿಧಾನವು ಹಾವುಗಳು ಇಷ್ಟಪಡದ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಾಗಿಲುಗಳು, ಕಿಟಕಿ ಹಲಗೆಗಳು, ವರಾಂಡಾಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ಮಾರ್ಗಗಳಂತಹ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.
ಮಳೆ ಬಂದು ಒದ್ದೆಯಾದರೆ ವಾಸನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಹೊಗೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ
ಈ ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲು ಕೆಲವರು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ.ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹಳೆಯ ತಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಹುರಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಹೊಗೆಯು ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತಲೂ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಹೊಗೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ದೂರವಿರಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆಗಳು:
ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸುಡುವಾಗ, ಸುಡುವ ವಸ್ತುಗಳು, ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೂರವಿಡಿ.
ಗಂಭೀರವಾದ ಹಾವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ಈ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ವೃತ್ತಿಪರರು ಅಥವಾ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬೇಕು.
ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಿಪ್ಪಿನ ವಿಧಾನವು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ.ಇದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡದೆ ಹಾವುಗಳಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.