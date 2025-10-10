English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಡಿ, ಹಾವುಗಳು ಅದರ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ..!

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸ್ಪ್ರೇಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಆದರೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಹಿರಿಯರು ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಾವುಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.  

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 10, 2025, 05:11 PM IST
  • ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ಬಿಸಾಡಿದ ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು
  • ಈ ವಿಧಾನವು ಹಾವುಗಳು ಇಷ್ಟಪಡದ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ
  • ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹಳೆಯ ತಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಹುರಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

Trending Photos

ಪ್ರಬಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದಿಂದ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆಯನ್ನೇ ಹರಿಸಲಿದ್ದಾಳೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ
camera icon6
Powerful Lakshmi Narayana Yoga
ಪ್ರಬಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದಿಂದ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆಯನ್ನೇ ಹರಿಸಲಿದ್ದಾಳೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನೇ ಆಳಿದ ಧಾರವಾಡದ ನಟಿ! ಲಕ್ಸ್‌ ಸೋಪ್‌ನ ಮೊದಲ ಅಂಬಾಸಿಡರ್‌ ಈ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಡಗಿ..
camera icon5
Leela Chitnis
ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನೇ ಆಳಿದ ಧಾರವಾಡದ ನಟಿ! ಲಕ್ಸ್‌ ಸೋಪ್‌ನ ಮೊದಲ ಅಂಬಾಸಿಡರ್‌ ಈ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಡಗಿ..
2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 4 ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ 3000 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ರು ಈ ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್..‌
camera icon10
Bollywood
2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 4 ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ 3000 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ರು ಈ ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್..‌
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಪ್ಸರೆ! ಇನ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಈಕೆಯ ಮೇಲೆಯೇ
camera icon5
bigg boss
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಪ್ಸರೆ! ಇನ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಈಕೆಯ ಮೇಲೆಯೇ
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಡಿ, ಹಾವುಗಳು ಅದರ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ..!

Add Zee News as a Preferred Source

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹಾವುಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ, ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅನೇಕ ಜನರು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಬದಲಾಗಿ, ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು. ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆ, ಮನೆಯ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಸುಡುವುದರಿಂದ ಹಾವುಗಳು ಆಶ್ರಯಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇದು ಹಣ್ಣಲ್ಲ, ಅಮೃತ.. ಆದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು!

ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಿಪ್ಪಿನ ವಿಧಾನ:

ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ಬಿಸಾಡಿದ ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.ಈ ವಿಧಾನವು ಹಾವುಗಳು ಇಷ್ಟಪಡದ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಾಗಿಲುಗಳು, ಕಿಟಕಿ ಹಲಗೆಗಳು, ವರಾಂಡಾಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ಮಾರ್ಗಗಳಂತಹ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.

ಮಳೆ ಬಂದು ಒದ್ದೆಯಾದರೆ ವಾಸನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಹೊಗೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ

ಈ ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲು ಕೆಲವರು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ.ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹಳೆಯ ತಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಹುರಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಹೊಗೆಯು ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತಲೂ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಹೊಗೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ದೂರವಿರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಈ ನಿಯಮ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ! ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಿವನ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗೋದು ಖಚಿತ

ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆಗಳು:

ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸುಡುವಾಗ, ಸುಡುವ ವಸ್ತುಗಳು, ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೂರವಿಡಿ.

ಗಂಭೀರವಾದ ಹಾವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ಈ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ವೃತ್ತಿಪರರು ಅಥವಾ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬೇಕು.

ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಿಪ್ಪಿನ ವಿಧಾನವು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ.ಇದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡದೆ ಹಾವುಗಳಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

About the Author
Snake repellentCoconut Husk Hacknatural remedyMonsoon Safetychemical-free pest control

Trending News