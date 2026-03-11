English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೇಗನೆ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಈ ಸರಳ ತಂತ್ರಗಳಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಉಳಿಸಿ..

Gas Cylinder: ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಮಿತವ್ಯಯದಿಂದ ಬಳಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕೆಲವು ಸರಳ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Mar 11, 2026, 07:17 PM IST
  • ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ
  • ಅನೇಕ ಜನರು ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೇಗನೆ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ

ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೇಗನೆ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಈ ಸರಳ ತಂತ್ರಗಳಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಉಳಿಸಿ..

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅನೇಕ ಜನರು ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೇಗನೆ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅನೇಕ ಜನರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಜೋರಾಗಿ ಒಲೆ ಉರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಪ್ಯಾನ್ ಸುತ್ತಲೂ ಗ್ಯಾಸ್‌ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ಯಾನ್‌ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಂಕಿ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಉಳಿತಾಯವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಶಾಖವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಜ್ವಾಲೆಯು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಬರ್ನರ್ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಜ್ವಾಲೆಯು ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಬರ್ನರ್ ನಲ್ಲಿ ಧೂಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.  ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಮತ್ತು ಬ್ರಷ್ ನಿಂದ ಬರ್ನರ್ ಅನ್ನು ಆಗ್ಗಾಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. 

ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡುವಾಗ, ಅವು ಒದ್ದೆಯಾಗಿರಬಾರದು. ಅವು ಒದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಒಲೆ ನೀರನ್ನು ಆವಿಯಾಗಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಪಾತ್ರೆಗಳು ಒಣಗಿದ್ದರೆ, ಅಡುಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉಗಿ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಆಹಾರ ವೇಗವಾಗಿ ಬೇಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್‌ನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ.
 
ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಹಾಕಬೇಡಿ.. ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಆವಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ನೀವು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬೇಳೆ ಮುಂತಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಒಂದು ಗಂಟೆ ನೆನೆಸಿದರೆ, ಅವು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತವೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಉಳಿಸಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

 

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

...Read More

