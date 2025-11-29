English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ತಲೆಹೊಟ್ಟು, ತುರಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನೀವು ಬೇಸತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ...

ತಲೆಹೊಟ್ಟು, ತುರಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನೀವು ಬೇಸತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ...

ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ನೆತ್ತಿ ಒಣಗುತ್ತದೆ, ಇದು ತಲೆಹೊಟ್ಟು & ತುರಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಜನರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 29, 2025, 07:59 PM IST
  • ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಸತ್ತ ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ
  • ತಲೆಹೊಟ್ಟು & ತುರಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ-ಬೇ ಎಲೆಯ ಮಿಶ್ರಣ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ
  • ಇವೆರಡೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ & ಶಿಲೀಂಧ್ರ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ

Trending Photos

ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಚಿನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾವಿರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗುವುದೇಕೆ? ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮಾಡುವ ಈ ತಪ್ಪುಗಳೇ ಕಾರಣ
camera icon7
ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಚಿನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾವಿರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗುವುದೇಕೆ? ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮಾಡುವ ಈ ತಪ್ಪುಗಳೇ ಕಾರಣ
ಹೊಸ ವರ್ಷ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಪರೂಪದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ!
camera icon6
Gajakesari Yoga
ಹೊಸ ವರ್ಷ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಪರೂಪದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ!
ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಲೇ ಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ! ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು
camera icon6
blood sugar
ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಲೇ ಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ! ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು
ದುಬಾರಿ ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬದಲು.. ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಗೆ ಈ ಎಲೆ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ!
camera icon5
Hair care
ದುಬಾರಿ ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬದಲು.. ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಗೆ ಈ ಎಲೆ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ!
ತಲೆಹೊಟ್ಟು, ತುರಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನೀವು ಬೇಸತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ...

Hair Care Tips: ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಸತ್ತ ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಒಣ ಚರ್ಮ, ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಶಾಂಪೂಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮುಂತಾದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇದು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಬದಲಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ ಕೂಡ ತಲೆಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಅನೇಕರು ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ತುರಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ತುರಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಅನೇಕರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ದುಬಾರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದು ನಾವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ನೀವೂ ಸಹ ಈ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ತುರಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದುಬಾರಿ ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬದಲು.. ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಗೆ ಈ ಎಲೆ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ!

ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ನೆತ್ತಿ ಒಣಗುತ್ತದೆ, ಇದು ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ತುರಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಜನರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಶಾಂಪೂಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೆತ್ತಿಯ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ತುರಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಲು ನೀವು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೇ ಎಲೆಯ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದುಬಾರಿ ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಕಿಲ್ಲ.. ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಗೆ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಳಿಕೂದಲು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು!

ಇವೆರಡೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ. ನೆತ್ತಿಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಈ ಎರಡರ ಮಿಶ್ರಣವು ಸಹಾಯಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮನೆಮದ್ದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನೀವು ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನ ತಯಾರಿಸಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಹಣವೂ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. 

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Hair care tipsHair OilHealthy HairNatural Hair Carehair health

Trending News