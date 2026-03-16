ಕೆನ್ನೆಗಳು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕೇ.. ಈ ಎರಡನ್ನು ಫೇಸ್‌ ಮಾಸ್ಕ್‌ ಆಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನೋಡಿ..!

Homemade Tomato face mask: ಯಾರೇ ಅಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹೊಳೆಯುವಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ಚರ್ಮ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ದುಬಾರಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಲರ್ಗಳಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದರೆ ಅದು ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಅಲೋವೆರಾ. ಇವುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಂತಿಯುತವಾದ ಸ್ಕಿನ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಅಲೋವೆರಾ ಈ ಎರಡು ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಚರ್ಮವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು, ಕಂದು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಮುಖಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪನ್ನು ತರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಅಲೋವೆರಾ ಬಳಸಿ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ತಯಾರಿಸುವುದನ್ನು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಅಲೋವೆರಾ ಎಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಜೆಲ್ ಅನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅಲೋವೆರಾವನ್ನು ಸಹ ಖರೀದಿಸಿ ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು. ಬಳಿಕ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಹಾಕಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಯವಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಬಳಿಕ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಟೊಮೆಟೊದಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಕೋಚಕ ಗುಣಗಳು ಚರ್ಮವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲೋವೆರಾ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿನ ಕೆಡಕುನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸಲು, ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಚರ್ಮವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ತಾಜಾವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.
