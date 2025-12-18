ಬಿಳಿಕೂದಲನ್ನು ಮೂರೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತೆ ಅರ್ಧ ತುಂಡು ಟೊಮೆಟೋ! ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ ಹೀಗಿರಲಿ..

White Hair Home Remedy: ಧೂಳು, ಮಾಲಿನ್ಯ, ಕಳಪೆ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕೂದಲು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ದುಬಾರಿ ಹೇರ್ ಕಲರ್ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಹೇರ್ ಡೈಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಟೊಮೆಟೋ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮ ಉಂಟುಮಾಡದೆಯೇ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅಡುಗೆ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಟೊಮೆಟೋದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಸಿ, ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದ ಜೊತೆಗೆ ಕೂದಲಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಟೊಮೆಟೋ ಬಳಕೆಯಿಂದ ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸಿವುದರೊಂದಿಗೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಟೊಮೆಟೊ ರಸದಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತಮ ಖನಿಜಗಳು, ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಬುಡದಿಂದ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಕಾಂತಿಯುತ ಉದ್ದ ಕೂದಲನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದೆ.
ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:
* ಅರ್ಧಹೋಳು ಟೊಮೆಟೋ
* ಎರಡು ಚಮಚ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ
* ಒಂದು ಚಮಚ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ
ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಟೊಮೆಟೋ ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ:
ಒಂದು ತಾಜಾ ಟೊಮೆಟೋ ಹಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ತುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಬಳಿಕ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಬಟ್ಟೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಟೊಮೆಟೋ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಮಚ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ, ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
ಸ್ವಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಕೂದಲಿಗೆ ಈ ಟೊಮೆಟೋ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದು ಡ್ರೈ ಆದ ಬಳಿಕ ಸೌಮ್ಯ ಶಾಂಪೂ, ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿರುವ ಕೂದಲು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿಯೇ ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.