caffeine: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಅನೇಕರಿಗೆ ಮೊದಲು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವ ಪಾನೀಯವೆಂದರೆ ಕಾಫಿ.. ಆಯಾಸವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕಾಫಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾಫಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಕಾಫಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣಗಳಾಗಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅತಿಯಾದ ಕಾಫಿ ಸೇವನೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಹೊರರೋಗಿ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಆತಂಕ, ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ವರ್ಣರಂಜಿತ ಕಾಫಿ ಕಪ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿರುವ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳು
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಕೆಫೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಲ್ಯಾಟೆಸ್, ಕ್ಯಾಪುಸಿನೋಸ್ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫಿಯಂತಹ ಪಾನೀಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆಯ ಸಿರಪ್ಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕಾಫಿಯ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಳಸುವ ಕ್ಯಾರಮೆಲ್, ವೆನಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಸಿರಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಕಪ್ ಸುವಾಸನೆಯ ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಣ್ಣ ಊಟಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು ಮತ್ತು ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಕೆಫೀನ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಅಡೆನೊಸಿನ್ ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕವು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಅಡೆನೊಸಿನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಫೀನ್ ಅಡೆನೊಸಿನ್ ಗ್ರಾಹಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ನಮಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಡ್ರಿನಾಲಿನ್ನಂತಹ ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ, ಇದು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇತರರಿಗೆ, ಆತಂಕ, ಹೃದಯ ಬಡಿತ, ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಉತ್ಸಾಹದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಎಸ್ಪ್ರೆಸೊ.. ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ?
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಫೀನ್ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಚಿಕೋರಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಕಾಫಿಯ ತೀವ್ರತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ, ಕಾಫಿಯನ್ನು ಕುದಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಿಂದಾಗಿ ಕೆಫೀನ್ ಮಟ್ಟವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವಯಸ್ಕರು ದಿನಕ್ಕೆ 400 ಮಿಲಿಗ್ರಾಂಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕೆಫೀನ್ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲು ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲ ಹಿಮ್ಮುಖ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಅನಿಲದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬಲವಾದ ಎಸ್ಪ್ರೆಸೊ ಹೊಡೆತಗಳು ನರಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣದ ಉತ್ತೇಜಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ. ಕಾಫಿ ಸ್ವತಃ ಶತ್ರುವಲ್ಲ. ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಅದು ಜಾಗರೂಕತೆ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಫಿ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸೇವಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?̇
*ಕಾಫಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
*ಕೆಫೀನ್ ಸೇವನೆಯನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 400 ಮಿಗ್ರಾಂಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಿಸಿ.
*ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.
*ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಬೇಡಿ.
*ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆಯ ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಫಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ.
*ಕಾಫಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ.
*ನಿಮಗೆ ನಿದ್ರೆಯ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಆತಂಕವಿದ್ದರೆ ಕಾಫಿ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ.
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