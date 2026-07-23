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ಸಿಹಿ ಕಾಫಿಯ ಹಿಂದಿನ ಕಹಿ ಸತ್ಯ.. ಅತಿಯಾದ ಕೆಫೀನ್‌ಯಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದು ಪಕ್ಕಾ

caffeinel: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಅನೇಕರಿಗೆ ಮೊದಲು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವ ಪಾನೀಯವೆಂದರೆ ಕಾಫಿ.. ಆಯಾಸವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕಾಫಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾಫಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಕಾಫಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣಗಳಾಗಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 23, 2026, 04:52 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 04:52 PM IST
ಸಿಹಿ ಕಾಫಿಯ ಹಿಂದಿನ ಕಹಿ ಸತ್ಯ.. ಅತಿಯಾದ ಕೆಫೀನ್‌ಯಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದು ಪಕ್ಕಾ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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