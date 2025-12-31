English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋ ಭಾರತದ ಟಾಪ್‌- 5 ಮಹಿಳೆಯರು.. ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಹಣ?

ಈಗ ಏನಿದ್ದರೂ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ, ಆ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಕಾಯುತ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಾವಿರ ರೂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ ಆರಂಭಿಸಿದವರು ಕೋಟಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಣ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 31, 2025, 07:32 PM IST
  • ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಿರೋ ಯುವ ಜನರು
  • ಮಹಿಳೆಯರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಿಂದ ಈಗ ಭಾರೀ ಶ್ರೀಮಂತರು
  • ಬರೀ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ

ವಿಶ್ವದಲ್ಲೆಡೆ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದು ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲದೇ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಇವತ್ತು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಿಂದಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಯುವಕ, ಯುವತಿಯರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮನೆ, ಕಾರು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆಯೇ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇವೆ. ಅದರಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಗಳಿಸೋ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ  

ಶ್ರುತಿ ಅರ್ಜುನ್‌ ಆನಂದ್‌ ಎನ್ನುವರು 2010ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಶನ್‌ಗಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಇದೇ ಜೀವನದ ಕೈಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಮಿತಿಗೆ ಅವರು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರುತಿ ಅರ್ಜುನ್‌, ಬ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ಮೇಕಪ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯಾಶನ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ, ಗೆಳೆಯರ ಮನರಂಜನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1.2 ಕೋಟಿ ಸಬ್‌ಸ್ಟ್ಕೈಬರ್ಸ್‌ ಹೊಂದಿರುವ ಈಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಗಳಿಸೋ ಮಹಿಳೆ ಎಂದರೆ ಅದು ನಿಶಾ ಮಧುಲಿಕಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು 2011ರಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ ಆರಂಭಿಸಿ ಈಗ ಬರೋಬ್ಬರಿ 43 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಜೇಬಿಗೆ ಇಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯ ಅಡುಗೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಒಟ್ಟು 1.47 ಕೋಟಿ ಸಬ್‌ಸ್ಟ್ಕೈಬರ್ಸ್‌ ಇದ್ದಾರೆ. 

ಕೋಮಲಾ ಪಾಂಡ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಕುರಿರು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. 2017ರಿಂದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಇಂದು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋಗಳ ಸ್ಟೈಲ್‌, ಫ್ಯಾಶನ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಕಂಟೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್‌ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಒಟ್ಟು 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. 

ಪ್ರಜಕ್ತ ಕೋಲಿ ಎನ್ನುವ ಯುವತಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2015 ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ ಚಾನೆಲ್‌ ಆರಂಭಿಸಿದ ಪ್ರಜಕ್ತ ಕೋಲಿ, ಇವತ್ತು 72 ಲಕ್ಷ ಸಬ್‌ಸ್ಟ್ಕೈಬರ್ಸ್‌ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಇವರು 16 ಕೋಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಅಕೌಂಟ್‌ಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮನರಂಜನೆ, ಕಾಮಿಡಿ, ಹಾಸ್ಯದ ಬಗೆಗಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡ್ತಾರೆ.  

ರಿಕ್ಷಾವಾಲಿ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಅನಿಷಾ ದಿಕ್ಸಿತ್‌ ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆ, ಕಚಗುಳಿ ಇಡುವಂತ ಮಾತುಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸುಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ನಿತ್ಯದ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದರಿಂದ ಇವರು 15 ರಿಂದ 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾವುದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ ಆರಂಭಿಸಿ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

