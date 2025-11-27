English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಈ 2 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು ದುರಾದೃಷ್ಟವೂ ಅದೃಷ್ಟವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವುದು! ಬದುಕು ಹೂವಿನ ಹಾಸಿಗೆಯೇ..

ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಈ 2 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು ದುರಾದೃಷ್ಟವೂ ಅದೃಷ್ಟವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವುದು! ಬದುಕು ಹೂವಿನ ಹಾಸಿಗೆಯೇ..

Tips to attract good luck: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನೋಡಿ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳಿ. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Nov 27, 2025, 02:11 PM IST
    • ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ
    • ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲವು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ
    • ದುರದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅದೃಷ್ಟವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು?

Trending Photos

ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿ..! ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಆಭರಣ ಕೊಳ್ಳುವ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ ಪಾಲಿಸಿ
camera icon7
gold jewellery
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿ..! ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಆಭರಣ ಕೊಳ್ಳುವ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ ಪಾಲಿಸಿ
ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಂಗಿಲ್ಲ.. 50ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ 33ರ ಯುವಕನಿಗೆ ಮನಸೋತ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!
camera icon5
Malaika Arora
ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಂಗಿಲ್ಲ.. 50ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ 33ರ ಯುವಕನಿಗೆ ಮನಸೋತ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಜಾಹ್ನವಿಯ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
BBk 12 contestant anchor jhanvi real age
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಜಾಹ್ನವಿಯ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಆಭರಣದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
camera icon5
gold price hike
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಆಭರಣದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಈ 2 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು ದುರಾದೃಷ್ಟವೂ ಅದೃಷ್ಟವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವುದು! ಬದುಕು ಹೂವಿನ ಹಾಸಿಗೆಯೇ..

Tips to attract good luck: ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಬಾರಿ ಅದೃಷ್ಟವು ಬೆಂಬಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಆ ಕೆಲಸವು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವು ದುರದೃಷ್ಟ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲವು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುತ್ತದೆ. ಕರ್ಮಗಳು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದ್ದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದುರದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅದೃಷ್ಟವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನೋಡಿ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಗೈಯ ಮೇಲ್ಭಾಗವು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಸ್ಥಾನ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸ್ಥಾನವಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ ತಿನಿಸನ್ನು ಹಸುವಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಿ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವರುಗಳು ಹಸುವಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಹಸುವಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಿ, ಕೈ ಮುಗಿದರೆ ದೇವತೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಬಳಿಕ ಹಸುವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಅದು ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಇಷ್ಟದೇವನನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ದುರದೃಷ್ಟವು ಅದೃಷ್ಟವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಜಪಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಗುಡಿಸಬಾರದು. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಕೋಪಗೊಂಡು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿದಿನ ನದಿ ಅಥವಾ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿಸುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವಾಗಲೂ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ತುಳಸಿಯ ಬಳಿ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತುಳಸಿಯ ಬಳಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಬಳಿಕ ನೆಲ ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಗೂ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ತರುತ್ತದೆ.

ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE ಕನ್ನಡ NEWS ಅದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Tips to attract good luckHow to attract luck and moneyHow to attract good luck spiritually

Trending News