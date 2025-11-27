ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಈ 2 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು ದುರಾದೃಷ್ಟವೂ ಅದೃಷ್ಟವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವುದು! ಬದುಕು ಹೂವಿನ ಹಾಸಿಗೆಯೇ..

Tips to attract good luck: ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಬಾರಿ ಅದೃಷ್ಟವು ಬೆಂಬಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಆ ಕೆಲಸವು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವು ದುರದೃಷ್ಟ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲವು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುತ್ತದೆ. ಕರ್ಮಗಳು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದ್ದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದುರದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅದೃಷ್ಟವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನೋಡಿ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಗೈಯ ಮೇಲ್ಭಾಗವು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಸ್ಥಾನ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸ್ಥಾನವಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ ತಿನಿಸನ್ನು ಹಸುವಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಿ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವರುಗಳು ಹಸುವಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಹಸುವಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಿ, ಕೈ ಮುಗಿದರೆ ದೇವತೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಬಳಿಕ ಹಸುವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಅದು ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಇಷ್ಟದೇವನನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ದುರದೃಷ್ಟವು ಅದೃಷ್ಟವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಜಪಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಗುಡಿಸಬಾರದು. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಕೋಪಗೊಂಡು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ನದಿ ಅಥವಾ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿಸುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವಾಗಲೂ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ತುಳಸಿಯ ಬಳಿ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತುಳಸಿಯ ಬಳಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಬಳಿಕ ನೆಲ ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಗೂ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ತರುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE ಕನ್ನಡ NEWS ಅದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.