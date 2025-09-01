English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ದೇಶೀಯ ಐಕ್ಯತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯ್ತು ಕನ್ನಡಿಗರ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೇರಳಿಯನ್ನರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಓಣಂ ಹಬ್ಬ

Onam Celebration: ಒಟ್ಟಾಗಿ  ದೇಶೀಯ ಐಕ್ಯತೆಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದ ಕೇರಳ, ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡ ಕೇರಳದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಬ್ಬ 'ಓಣಂ'.  

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Sep 1, 2025, 02:45 PM IST
  • ನೆರಯ ರಾಜ್ಯ ಕೇರಳದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಬ್ಬ 'ಓಣಂ'
  • ಕರ್ನಾಟಕದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಓಣಂ ಆಚರಣೆಯ ಸಂಭ್ರಮ
  • ಕೇರಳದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ದೇಶೀಯ ಐಕ್ಯತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯ್ತು ಕನ್ನಡಿಗರ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೇರಳಿಯನ್ನರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಓಣಂ ಹಬ್ಬ

Onam: ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಕೇರಳ ಮೂಲದ  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಆಚರಣೆಗೊಂಡ ಕೇರಳಿಯನ್ನರ ಓಣಂ ಹಬ್ಬ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಕನ್ನಡದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಓಣಂ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಶೀಯ ಐಕ್ಯತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು. 

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಗರದ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೀರಶೈವ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡ ಓಣಂ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರೂ ಆಗಿಸರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ವೀರಣ್ಣ ಚರಂತಿಮಠ ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

ಕೇರಳದ 500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿತು.

ಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಘದ ಸಜ್ಜಲಶ್ರೀ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಕೇರಳ ಮೂಲದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇರಳದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆತೊಡುಗೆ ತೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.

ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಂಡಿಮೇಳ, ಕಥಕ್ಕಳಿ, ಪುಲಿಕಳಿ, ಕಾವಾಡಿ ದ್ರುವಂ, ಕವಸ್ಮತಿ ತಂಡಗಳ ವೈಭವ ನೋಡುಗರ ಮೈ ನವಿರೇಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಇನ್ನು ಓಣಂ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ 20 ಖಾದ್ಯಗಳ ಕೇರಳ ಮಾದರಿಯ ಊಟೋಪಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಕೇರಳ ಮೂಲದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದರು.

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

onamOnam celebrationOnam celebration in KarnatakaKarnataka cultureKerala culture

