ಮನೆ ಮುಂದೆ ಈ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಇಡೀ ಸೈನ್ಯವೇ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತೆ: ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ಕಾಣಲ್ಲ!

Mosquito Repellent Plants
: ಕೆಲಸದಿಂದ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಬಹುತೇಕರು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಮಲಗಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯೇ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಓಡಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಇಂದು ಈ ಅದ್ಭುತ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಮನೆಮುಂದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಇಡೀ ಸೈನ್ಯವೇ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತದೆ.
ರೋಸ್ಮರಿ ಗಿಡ ನೆಡಿ
ರೋಸ್ಮರಿ ಗಿಡದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ರೋಸ್ಮರಿಯನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸೊಳ್ಳೆ ನಿವಾರಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ರೋಸ್ಮರಿಯ ವಾಸನೆ ಆಗಿಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೋಸ್ಮರಿ ಗಿಡವನ್ನ ನೆಡುವುದರಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ದೂರವಿರುತ್ತವೆ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನೀವು ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ
ರೋಸ್ಮರಿ ಸಸ್ಯದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಅನೇಕ ಜನರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ವಾಸನೆಯು ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಅಹಿತಕರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮನೆಯ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ರೋಸ್ಮರಿ ಸಸ್ಯವನ್ನ ನೆಡಬಹುದು. ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಇದರ ಸುವಾಸನೆಯು ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಆಗಿಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ.
ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
ಈಗ ನೀವು ಸೊಳ್ಳೆ ನಿವಾರಕಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ತುಂಬಿದ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನ ಸಿಂಪಡಿಸಲು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ರೋಸ್ಮರಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನೆಡುವುದರಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)