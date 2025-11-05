English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ಮನೆ ಮುಂದೆ ಈ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಇಡೀ ಸೈನ್ಯವೇ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತೆ: ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ಕಾಣಲ್ಲ!

ಮನೆ ಮುಂದೆ ಈ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಇಡೀ ಸೈನ್ಯವೇ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತೆ: ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ಕಾಣಲ್ಲ!

ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಋತುಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತವೆ. ಅನೇಕರು ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟದಿಂದ ರೋಸಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಸರ್ಕಸ್‌ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 5, 2025, 03:58 PM IST
  • ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟದಿಂದ ನೀವು ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ?
  • ಈ ಒಂದು ಗಿಡ ನೆಟ್ರೆ ಸಾಕು ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಇಡೀ ಸೈನ್ಯವೇ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತೆ
  • ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರದ ಮೂಲಕ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಿರಿ

Trending Photos

ನಿಗೂಢ ಕರೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊರಬಿತ್ತು ಗೌತಮ್‌ ರಹಸ್ಯ! ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸತ್ಯ ರವೀಲ್‌ ಆಗುತ್ತಾ?
camera icon6
Amruthadhare
ನಿಗೂಢ ಕರೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊರಬಿತ್ತು ಗೌತಮ್‌ ರಹಸ್ಯ! ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸತ್ಯ ರವೀಲ್‌ ಆಗುತ್ತಾ?
ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರ ಹಾರ್ಟ್‌ಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಚೋರ! ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನನ್ನು ಹುಚ್ಚಿಯಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವ ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ!
camera icon5
Sai Pallavi
ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರ ಹಾರ್ಟ್‌ಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಚೋರ! ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನನ್ನು ಹುಚ್ಚಿಯಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವ ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ!
ಪ್ರತಿದಿನ ಈ 5 ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಬಲೂನ್ ರೀತಿ ಊದಿರುವ ಹೊಟ್ಟೆ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!
camera icon6
Weight loss drinks
ಪ್ರತಿದಿನ ಈ 5 ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಬಲೂನ್ ರೀತಿ ಊದಿರುವ ಹೊಟ್ಟೆ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಿಂದ ಪವಾಡ! ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ 3 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನ ಬಂಗಾರ..
camera icon10
Navapanchama Raja Yoga
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಿಂದ ಪವಾಡ! ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ 3 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನ ಬಂಗಾರ..
ಮನೆ ಮುಂದೆ ಈ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಇಡೀ ಸೈನ್ಯವೇ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತೆ: ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ಕಾಣಲ್ಲ!

Add Zee News as a Preferred Source

Mosquito Repellent Plants

: ಕೆಲಸದಿಂದ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಬಹುತೇಕರು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಮಲಗಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯೇ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಓಡಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಇಂದು ಈ ಅದ್ಭುತ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಮನೆಮುಂದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಇಡೀ ಸೈನ್ಯವೇ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತದೆ. 

ರೋಸ್ಮರಿ ಗಿಡ ನೆಡಿ

ರೋಸ್ಮರಿ ಗಿಡದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ರೋಸ್ಮರಿಯನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸೊಳ್ಳೆ ನಿವಾರಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ರೋಸ್ಮರಿಯ ವಾಸನೆ ಆಗಿಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೋಸ್ಮರಿ ಗಿಡವನ್ನ ನೆಡುವುದರಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ದೂರವಿರುತ್ತವೆ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನೀವು ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಷ್ಟೇ ಆಸೆಯಾದರೂ ಸರಿ... ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಬಾರದು

ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ

ರೋಸ್ಮರಿ ಸಸ್ಯದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಅನೇಕ ಜನರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ವಾಸನೆಯು ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಅಹಿತಕರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮನೆಯ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ರೋಸ್ಮರಿ ಸಸ್ಯವನ್ನ ನೆಡಬಹುದು. ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಇದರ ಸುವಾಸನೆಯು ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಆಗಿಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ.

ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ

ಈಗ ನೀವು ಸೊಳ್ಳೆ ನಿವಾರಕಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ತುಂಬಿದ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನ ಸಿಂಪಡಿಸಲು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ರೋಸ್ಮರಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನೆಡುವುದರಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿಯೇ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Mosquito repellent plantsPlant to get rid of mosquitoesHow to get rid of mosquitoestips to get rid of mosquitoestricks to get rid of mosquitoes

Trending News