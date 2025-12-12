English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಹೇರ್‌ ಡೈ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ.. ಬುಡದಿಂದಲೇ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು!

ಹೇರ್‌ ಡೈ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ.. ಬುಡದಿಂದಲೇ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು!

White Hair Mask: ಈ ಒಂದು ಪುಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು. ಹೇಗೆ? ಮುಂದೆ ಓದಿ..  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Dec 12, 2025, 09:23 PM IST
  • ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯವು ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.
  • ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಬೂದು ಕೂದಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.
  • ತ್ರಿಫಲವು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ತನಿಕಾಯ ಮತ್ತು ಕರಕ್ಕಯಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಪುಡಿಯಾಗಿದೆ.

ಹೇರ್‌ ಡೈ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ.. ಬುಡದಿಂದಲೇ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು!

White Hair Mask: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯವು ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಕೂದಲು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕರು ಸಹ ಕೂದಲು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ, ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬೂದು ಕೂದಲಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ.

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಬೂದು ಕೂದಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈಗ, ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅನೇಕ ಜನರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಅಂಶದಿಂದಾಗಿ, ಕೂದಲು ನಿರ್ಜೀವವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅದು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ. ಖ್ಯಾತ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಬಹುಗುಣ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಅವರು ಸರಳ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೌಡರ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅದು ತ್ರಿಫಲ ಪೌಡರ್. ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ತ್ರಿಫಲ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು? ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೇವಲ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ! ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ

ತ್ರಿಫಲವು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ತನಿಕಾಯ ಮತ್ತು ಕರಕ್ಕಯಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಪುಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂದಲನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ತ್ರಿಫಲ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಕೂದಲನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ತ್ರಿಫಲ ಪುಡಿಯಿಂದ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.

ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು
ನೀರು - 200 ಮಿಲಿ
ತ್ರಿಫಲ ಪುಡಿ - ಮೂರು ಚಮಚ
ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆ

ತಯಾರಿ ವಿಧಾನ
ಮೊದಲು, ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಮತ್ತು ತ್ರಿಫಲ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ. ನೀರು ಅರ್ಧವಾಗುವವರೆಗೆ ಕುದಿಸಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಈ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಳದಿ ಅಲ್ಲ ಈ ನೀಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದ್ರೆ ವಾರದಲ್ಲೇ ಪ್ಯಾಟ್‌ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗುತ್ತೆ! ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ

ಈ ಮಿಶ್ರಣವು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬೇರುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಿಟ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ತ್ರಿಫಲ ಪುಡಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಕಪ್ಪಾಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಅದನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ತ್ರಿಫಲ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಇದ್ದು, ಇದು ಕೂದಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಕೂದಲನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತ್ರಿಫಲ ಬೂದು ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂದಲು ಉದುರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ದುರ್ಬಲ, ಒಣಗಿದ, ನಿರ್ಜೀವ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೂದಲಿಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಬದಲು.. ನೀವು ಇದನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ತ್ರಿಫಲ ಪುಡಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು
ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕೂದಲು ಬೂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವವರಿಗೆ ತ್ರಿಫಲ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ತ್ರಿಫಲ ಪುಡಿಯನ್ನು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲದೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ನೀವು ತ್ರಿಫಲ ಪುಡಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ, ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೋಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹುಬ್ಬಿನ ಮೇಲಿರುವ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ 5 ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ!

ತ್ರಿಫಲವನ್ನು 1-2 ತಿಂಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ತ್ರಿಫಲ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ) 

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

