ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪತ್ನಿಯೂ ಪತಿಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಡುವ ಸತ್ಯಗಳಿವು! ಪ್ರಾಣ ಹೋದರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತುಟಿ ಬಿಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿ!

wife hides from her husband: ಪತಿ ಪತ್ನಿಯ ಸಂಬಂಧವು ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ. ನಂಬಿಕೆಯೇ ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿಸುವುದು. ಯಾವ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರೀತಿ ಕೂಡಾ ಭದ್ರವಾಗಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿಯುವಾಗ ಪತ್ನಿ ತನ್ನ ಪತಿಯಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಮುಚ್ಚಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವ ಬೇರೆಯೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ, ನಾನು ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರನಾಗಿದ್ದೆ. ಕೆಲಸದ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವೆಂದರೆ ಜನರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಮೇಜುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಕುಳಿತು, ನನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ವೈಫಲ್ಯಗಳು, ಭವಿಷ್ಯದ ಭರವಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಕನಸುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮತ್ತು ಹೋರಾಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ನಾನು ಒಬ್ಬರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೆ, ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಇತರ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ನೆನಪಿರುವಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಕ್ಲೈಂಟ್ಗಳು, "ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಈ ಖಾತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾನು ಅದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಇಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಏಕೆ ಎಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗ, ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದೇ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತದೆ: "ನಾನು ಅವನನ್ನು/ಅವಳನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ." ಆದರೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡುವುದು ಎಂದಿಗೂ ಬುದ್ಧಿವಂತವಲ್ಲ.
ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮದುವೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ. ಪರಸ್ಪರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡುವ ಬದಲು, ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಪರ್ಯಾಯವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಆಳವಿಲ್ಲದ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ, ಅದು ಭೀಕರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪತಿಯಿಂದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಎದುರಿಸಲು ಇದು ಸಮಯ.ಹೆಂಡತಿಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡನಿಂದ ಮರೆಮಾಡಬಾರದ 5 ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
1. ಹಣಕಾಸು
ಅವನ ಖರ್ಚು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪುತ್ತಿದೆಯೇ? ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ರಹಸ್ಯ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು, ಆದರೆ ನಂತರ ಅವನ ಅಪಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಬಗೆಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಸಾಲ ಅಥವಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮರೆಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು.
ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ: ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಮುಜುಗರ ಮತ್ತು ಅವಮಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಏನೂ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಿರಿ - ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಿ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿ, ಯೋಜಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ .
2. ಪುರುಷರೊಂದಿಗಿನ ಸಂವಹನಗಳು
ನೀವು ಇತರ ಪುರುಷರೊಂದಿಗಿನ ಸಂವಹನವನ್ನು ಮರೆಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಅದು ಏನೋ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಖಚಿತ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು: ಅದನ್ನು ಏಕೆ ಮರೆಮಾಡಬೇಕು? ಅವನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಸೂಯೆಪಡುತ್ತಾನೆಯೇ? ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವನೆಗಳಿವೆಯೇ? ಪುರುಷರೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡುವುದು ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ತ್ವರಿತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇಬ್ಬರೂ ಒಪ್ಪುವ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಳು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾದ ದಾಂಪತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ: ನಿಮ್ಮ ಮಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಒಂದೇ ಪುಟದಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ. ನಂತರ ಆ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಸಂವಹನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನೂ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಮಾಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು, ಉತ್ತಮ. ಪೂರ್ಣ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ.
3. ನಾವು ನೋಯಿಸಿದಾಗ
"ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ." ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಆ ಮಾತುಗಳು ಎಂದಾದರೂ ಬಂದಿವೆಯೇ? ಅದು ಸುಳ್ಳು. ನೀವು ಜಗಳವಾಡಲು ಬಯಸದಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯಬಾರದೆಂದು ಬಯಸದಿದ್ದರೂ, ಒಳಗೆ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದು ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ . ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಏನೂ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀವು ಮೌನವಾಗಿ ಕಹಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ.
ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ: ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರು ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಹೇಳಿದ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಷಯದಿಂದ ನಿಮಗೆ ನೋವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ. "ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ..." ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ .
4. ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯಗಳು
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಬೇಗನೆ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿರುವ ಕೆಲವು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪತಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಹೇಳದಿರುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ.
ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ: ಮದುವೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು, ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಯಾರಾದರೂ ಇರುವುದು. ನೀವು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಏಕೆ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಆದರೆ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ.
5. ಲೈಂಗಿಕ ಅತೃಪ್ತಿ
ನಿಮ್ಮ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಅದು ನಿಮಗೆ ಆತಂಕವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ? ನೀವು ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಅದು ನೀರಸ ಮತ್ತು ಊಹಿಸಬಹುದಾದಂತಾಗಿದೆಯೇ ? ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಭದ್ರತೆ ಅಥವಾ ಲೈಂಗಿಕ ಬಯಕೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಒಂಟಿತನ ಮತ್ತು ಕಹಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ: ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ. ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಂತರ, ಅದು ವಾದಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದರೂ ಸಹ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಿ. ನೀವು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಾಗ, ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಿರಿ. ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಹೋಗಿ. ಸಮಾಲೋಚನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಬೇರೆ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಮುಂದಿನ ಸಲಹೆಗಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಹುಡುಕಿ. ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು.
