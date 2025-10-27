ತಲೆಹೊಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೆನ್ನುಬಿಡದ ಬೇತಾಳನಂತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಸಿಂಪಲ್‌ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ

Home remedies for dandruff: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೂದಲು ಒಣಗುವುದು, ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ, ನೆತ್ತಿ ಒಣಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ರಸ
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು. ಎರಡು ಚಮಚ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ನಿಂಬೆ ರಸದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ನೆತ್ತಿಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ಶುಷ್ಕತೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಲೆಹೊಟ್ಟು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದ್ರೂ ಹಾವು ದಾಳಿ ಮಾಡಲ್ಲ! ವಿಷಸರ್ಪಗಳ ರಹಸ್ಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳ್ತೀರಾ?
ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್
ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ತೇವಾಂಶ ನೀಡುವ ಗುಣಗಳು ನೆತ್ತಿಯನ್ನ ಪೋಷಿಸಿ ಶುಷ್ಕತೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಅನ್ನು ನೆತ್ತಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ 20 ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಸಬ್ಬಸಿಗೆ
ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಮೆಂತ್ಯದ ಪೇಸ್ಟ್ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ನಿವಾರಣೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪಾಯ. ಒಂದು ಕಪ್ ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಮಚ ನೆನೆಸಿದ ಮೆಂತ್ಯದ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬೆರೆಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ. ಇದು ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೆತ್ತಿಗೆ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಾಯವಾದ ತಕ್ಷಣ ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ.. ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು
ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
ತಲೆಹೊಟ್ಟು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮನೆಮದ್ದುಗಳಲ್ಲದೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ, ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವಿಸಿ. ಬಿಸಿನೀರಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)