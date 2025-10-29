Glowing Skin Remedies: ಕಾಂತಿಯುತ ತ್ವಚೆ ಹೊಂದಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತರಾವರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಆದರೆ, ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಂದು ಬಳಸುವ ದುಬಾರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್'ಗಳು ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೂ, ದಿನಗಳೆದಂತೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿ ಕುಂದುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ತಯಾರಿಸಿ ಬಳಸಿದರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಿರ್ಜೀವ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿ, ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಫಳ ಫಳ ಹೊಳೆಯುವ ತ್ವಚೆ ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಲು ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ...
ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು-ಮೊಸರಿನ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್:
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿಅರುವ ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮೊಸರನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ತಯಾರಿಸಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಳೆಗುಂದಿದ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾಂತಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿ ಕಾಂತಿಯುತ ತ್ವಚೆ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ.
ಅರಿಶಿನ-ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್:
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೋಂಕು ನಿವಾರಕ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಇದು ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಮ ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ.
ರೋಸ್ ವಾಟರ್-ಚಂದನ:
ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಚಂದನ/ಶ್ರೀಗಂದವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಇದು ಚರ್ಮವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಿ, ಮೊಡವೆಗಳನ್ನೂ ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನೂ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬಲ್ಲ ಈ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಚರ್ಮವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹನಿ ಲೆಮನ್ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್:
ನಿಂಬೆರಸದಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ರಾಮಬಾನವಿದ್ದಂತೆ. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿಡಲು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ನಿಂಬೆ ರಸದಲ್ಲಿ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಲೇಪಿಸಿ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಗ್ಲೋ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.