English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ಹೇರ್‌ ಡೈ ಅಲ್ಲ... ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ 3 ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು

ಹೇರ್‌ ಡೈ ಅಲ್ಲ... ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ 3 ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು

White Hair Remedies: ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ನೀವು ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕಯುಕ್ತ ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬಳಸುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಮರಳಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Feb 4, 2026, 04:27 PM IST
  • ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ ಪರಿಹಾರ
  • ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬದಲಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿಂದ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು

Trending Photos

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಕಾರಿಗಳು.. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ನಡೆಯು‌ವುದೇ ಭಾರತದಿಂದ, T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆಡಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದ ಪಾಕ್‌ಗೆ‌ ಬಿಗ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್!
camera icon6
ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಕಾರಿಗಳು.. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ನಡೆಯು‌ವುದೇ ಭಾರತದಿಂದ, T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆಡಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದ ಪಾಕ್‌ಗೆ‌ ಬಿಗ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್!
ಸ್ನೇಹಪರ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಧನಕಾರಕನ ಪ್ರವೇಶ: 6 ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರದೆಸೆ.. ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಯೋಗ
camera icon6
Shukra Gochar
ಸ್ನೇಹಪರ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಧನಕಾರಕನ ಪ್ರವೇಶ: 6 ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರದೆಸೆ.. ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಯೋಗ
32 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ.. ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೈ ಬಿಡದೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತ ಜೀವ! ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಒಡೆಯ ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಪತ್ನಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon9
CJ Roy Movies produced by CJ Roy
32 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ.. ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೈ ಬಿಡದೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತ ಜೀವ! ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಒಡೆಯ ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಪತ್ನಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ನವಪಂಚಮ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಅದೃಷ್ಟ! ಬದುಕು ಬಂಗಾರವಾಗುವ ಸಮಯ..
camera icon8
Guru Shukra Yuti 2026 Effects
ನವಪಂಚಮ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಅದೃಷ್ಟ! ಬದುಕು ಬಂಗಾರವಾಗುವ ಸಮಯ..
ಹೇರ್‌ ಡೈ ಅಲ್ಲ... ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ 3 ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು

White Hair Home Remedies: ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹೌದು, ಎಂದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಆದರೆ, ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ಕೆಮಿಕಲ್‌ ಮಿಕ್ಸ್‌ ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬಳಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾದರೂ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂದು ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು:
ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮನೆಮದ್ದುಗಳೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಅವುಗಳೆಂದರೆ... 
* ತುಳಸಿ: 
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪೂಜನೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಡೆದಿರುವ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ತುಳಸಿ ಎಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಪೇರಲ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ರುಬ್ಬಿ ಇದನ್ನು ಮೊಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಹೇರ್‌ ಪ್ಯಾಕ್‌ ರೀತಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಕಾಂತಿಯುತ ತ್ವಚೆ ಪಡೆಯಲು ತಮನ್ನಾ ಬಳಸುವ ಫೇಸ್‌ ಮಾಸ್ಕ್!‌ ಈ 3 ಪದಾರ್ಥಗಳೇ ಮಿಲ್ಕಿ ಬ್ಯೂಟಿಯ ಫೇರ್‌ ಸ್ಕಿನ್‌ ಸೀಕ್ರೆಟ್.. 

* ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು: 
ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಇದು  ಕೂದಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ  ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚುವ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಟ್ಟು ವಾರಕ್ಕೆರಡು ಬಾರಿ ಆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ರೆಡ್‌ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ, ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್‌ ಡೇ ದಿನ ಯಾವ ಬಣ್ಣದ ಡ್ರೆಸ್‌ ಧರಿಸಬೇಕು.. ಈ ಕಲರ್‌ ಬಟ್ಟೆ ಅದೃಷ್ಟ..!

* ನಿಂಬೆ ರಸ:
ನಿಂಬೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಪೇರಲ ಎಲೆಗಳ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಹಾಕಿ ಪೇಸ್ಟ್‌ ತಯಾರಿಸಿ ಹೇರ್‌ ಪ್ಯಾಕ್‌ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಬಳಸಿದರೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಆಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

White Hair RemediesHome Remediesgray hairhair dyelemon for white hair

Trending News