ಹೇರ್‌ ಡೈ ಅಲ್ಲ... ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ 3 ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು

White Hair Home Remedies: ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹೌದು, ಎಂದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಆದರೆ, ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಹೇರ್ ಡೈ ಬಳಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾದರೂ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಹೇರ್ ಡೈ ಬದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂದು ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು.
ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು:
ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮನೆಮದ್ದುಗಳೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಅವುಗಳೆಂದರೆ...
* ತುಳಸಿ:
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪೂಜನೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಡೆದಿರುವ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ತುಳಸಿ ಎಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಪೇರಲ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ರುಬ್ಬಿ ಇದನ್ನು ಮೊಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ರೀತಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಕಾಂತಿಯುತ ತ್ವಚೆ ಪಡೆಯಲು ತಮನ್ನಾ ಬಳಸುವ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್! ಈ 3 ಪದಾರ್ಥಗಳೇ ಮಿಲ್ಕಿ ಬ್ಯೂಟಿಯ ಫೇರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್..
* ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು:
ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಇದು ಕೂದಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚುವ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಟ್ಟು ವಾರಕ್ಕೆರಡು ಬಾರಿ ಆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ರೆಡ್ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ, ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಡೇ ದಿನ ಯಾವ ಬಣ್ಣದ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸಬೇಕು.. ಈ ಕಲರ್ ಬಟ್ಟೆ ಅದೃಷ್ಟ..!
* ನಿಂಬೆ ರಸ:
ನಿಂಬೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಪೇರಲ ಎಲೆಗಳ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಹಾಕಿ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಬಳಸಿದರೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.