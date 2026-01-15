English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ಯಾವುದೇ ಹೇರ್ ಡೈ ಬೇಡ! ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತೆ ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ.. ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿ ನೋಡಿ

ಯಾವುದೇ ಹೇರ್ ಡೈ ಬೇಡ! ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತೆ ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ.. ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿ ನೋಡಿ

ಅರಿಶಿನ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಬೂದು ಕೂದಲನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು. ಅರಿಶಿನವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ನೆತ್ತಿಯನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೂದಲನ್ನ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಅರಿಶಿನವನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 15, 2026, 05:12 PM IST
  • ಅನೇಕ ಜನರು ಬೂದು ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ
  • ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಜನರ ಕೂದಲು ಬೇರುಗಳಿಂದ ಬೂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದೆ
  • ಕೂದಲನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಅರಿಶಿನವನ್ನ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ

Trending Photos

ಅಂತ್ಯಂತ ಬೆಲೆ ಬಾಳೋ ನಾಯಿಗಳು, ಇವು ಸಿಗೋದೇ ಅಪರೂಪ.. ಈ ಮುದ್ದು ಮುದ್ದಾದ ಶ್ವಾನಗಳ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಲೆ ಗಿರ್‌ರ್‌ ಅನ್ನುತ್ತೆ!
camera icon5
ಅಂತ್ಯಂತ ಬೆಲೆ ಬಾಳೋ ನಾಯಿಗಳು, ಇವು ಸಿಗೋದೇ ಅಪರೂಪ.. ಈ ಮುದ್ದು ಮುದ್ದಾದ ಶ್ವಾನಗಳ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಲೆ ಗಿರ್‌ರ್‌ ಅನ್ನುತ್ತೆ!
ಫಿನಾಲೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಡಲ್‌ ಆದ್ರಾ ಗಿಲ್ಲಿ..? ವಿನ್ನರ್‌ ಪಟ್ಟ ಪಡೆಯುವ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇವರಿಲ್ವಾ?
camera icon6
bigg boss kannada season 12 winner
ಫಿನಾಲೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಡಲ್‌ ಆದ್ರಾ ಗಿಲ್ಲಿ..? ವಿನ್ನರ್‌ ಪಟ್ಟ ಪಡೆಯುವ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇವರಿಲ್ವಾ?
ಗಡದ್ದಾಗಿ ನಲ್ಲಿಮೂಳೆ ಜಗಿದು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ!
camera icon6
Gilli Nata Nalli Moole meal
ಗಡದ್ದಾಗಿ ನಲ್ಲಿಮೂಳೆ ಜಗಿದು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ!
ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ 3ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಭೀತಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗಂಡಾಂತರ: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭಯಾನಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ
camera icon5
baba vanga 2026 predictions
ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ 3ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಭೀತಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗಂಡಾಂತರ: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭಯಾನಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ
ಯಾವುದೇ ಹೇರ್ ಡೈ ಬೇಡ! ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತೆ ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ.. ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿ ನೋಡಿ

Black Turmeric For Hair: ಜನರು ಬೂದು ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಜನರ ಕೂದಲು ಬೇರುಗಳಿಂದ ಬೂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದೆ. ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಬೂದು ಕೂದಲನ್ನ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿನ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ನಂತರ, ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನ ಬಳಸಲು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಆದ್ದರಿಂದ ಬೂದು ಕೂದಲಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಬೂದು ಕೂದಲನ್ನ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ನೀವು ಅನೇಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬಳಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ಅರಿಶಿನದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಕೂದಲನ್ನ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಅರಿಶಿನವನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಕೂದಲನ್ನ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಅರಿಶಿನ 

* ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು, ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು 2 ಟೀ ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಅರಿಶಿನವನ್ನ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹುರಿಯಿರಿ.

* ಅರಿಶಿನವನ್ನ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ; ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯಿಂದ ಅದು ಸುಡಬಹುದು. ಅರಿಶಿನ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ. ಯಾವುದೇ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಸೇರಿಸಬೇಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಜೋಪಾನ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು..ಈ 5 ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡರೆ ಹೆದರಬೇಡಿ!

* ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿಯನ್ನ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ, ಅದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಲು ಕೇವಲ 1 ಟೀ ಚಮಚ ಅರಿಶಿನವನ್ನ ಬಳಸಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ.

* ಈಗ 1 ಟೀ ಚಮಚ ಚಹಾ ಎಲೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ. ಕನಿಷ್ಠ 4-5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುದಿಸಿ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಉಳಿದಾಗ ಒಲೆಯನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.

* ಈಗ ಬೇಯಿಸಿದ ಚಹಾ ಎಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ 1 ಟೀ ಚಮಚ ಕಪ್ಪು ಅರಿಶಿನವನ್ನ ಬೆರೆಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಸೇರಿಸಿ. ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್‌ನಿಂದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿ.

* ಈಗ ಈ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 2 ಟೀ ಚಮಚ ಹೆನ್ನಾ ಸೇರಿಸಿ. ಹೆನ್ನಾ ತಾಜಾ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಹಸಿರಾಗಿರಬೇಕು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಣ್ಣವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

* ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನ ಶವರ್ ಕ್ಯಾಪ್‌ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ. ಸಮಯ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನ ಸರಳ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನವೋ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿಯೋ? ಇದರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ?

* ಅರಿಶಿನ, ಚಹಾ ಎಲೆಗಳು, ಗೋರಂಟಿ ಮತ್ತು ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್‌ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನ ನೀವು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬಳಸಬೇಕು, ಇದು ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

turmericGrey HairBlack HairTurmeric Hair ColorBlack Turmeric For Hair

Trending News