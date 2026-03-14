ಯುಗಾದಿ ಜೀವನದ ಸುಖ-ದುಃಖಗಳ ಸಂಕೇತ..! ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ರುಚಿಕರ ಪಚಡಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

Ugadi festival: ಯುಗಾದಿ ಕೇವಲ ಹಬ್ಬವಲ್ಲ ಇದು ಹೊಸ ವರುಷದ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿದೆ ಬೇವು-ಬೆಲ್ಲ ಸವಿಯುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ವರುಷವನ್ನು ಹರುಷದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಸಿದ್ಧತೆ ಎಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನೆನಪಾಗುವುದೇ ಇಡೀ ಮನೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯೂ ಶುಭ್ರವಾಗಿರಬೇಕು, ಆ ಮೂಲಕ ಮನೆಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ನಂಬಿಕೆ.
ಯುಗಾದಿ ಪಚಡಿಯನ್ನು ಬೆಲ್ಲ, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು, ಮಾವು, ಬೇವಿನ ಹೂವು, ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಯುಗಾದಿ ಪಚಡಿಯನ್ನು ಆರು ರುಚಿಗಳ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಹಿ, ಹುಳಿ, ಕಹಿ, ಖಾರ, ಖಾರ ಮತ್ತು ಖಾರದ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಈ ಯುಗಾದಿ ಪಚಡಿಯನ್ನು ಜೀವನದ ಸುಖ ದುಃಖಗಳ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ 57 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಗಂಡುರಿ ರಾಜಶುಕ, ಯುಗಾದಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಬ್ಬಿನ ರಸದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯುಗಾದಿ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಬಯಸಿದ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನವರೆಗೂ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪ್ಪಿನ ಬದಲು ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀರಿನ ಬದಲು ಕಬ್ಬಿನ ರಸವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ತಾಜಾ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮರದಿಂದ ತಂದು ಬೀಜಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ತುಂಡುಗಳು, ಗೋಡಂಬಿ ಮತ್ತು ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆರು ರುಚಿಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಆರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಜೀವನದ ಕಷ್ಟಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ, ಬೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ, ಮಾವಿನ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ದವಡೆ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಕೋಪ ನಿಯಂತ್ರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀವನದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ನಂಬಿದ್ದರು.
ಈ ಯುಗಾದಿ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಯಾರಿಸಿ, ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವಿನ ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿತ್ತು.ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೊತೆಗೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯುಗಾದಿ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಈ ಚಟ್ನಿಯು ವರ್ಷವಿಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು, ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
