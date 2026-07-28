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ನೀವು ನಿತ್ಯ ಸೊಳ್ಳೆ ಬತ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ.. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಗಂಭೀರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು!

ಸೊಳ್ಳೆ ಬತ್ತಿ ಬಳಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಹೊಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ.

Written ByBhimappa
Published: Jul 28, 2026, 08:35 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 08:35 PM IST
ನೀವು ನಿತ್ಯ ಸೊಳ್ಳೆ ಬತ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ.. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಗಂಭೀರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ನೀವು ನಿತ್ಯ ಸೊಳ್ಳೆ ಬತ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ.. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಗಂಭೀರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು!
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