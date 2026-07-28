/ನೀವು ನಿತ್ಯ ಸೊಳ್ಳೆ ಬತ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ.. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಗಂಭೀರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು!

Mosquito Coil Health Risks: ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾದರೆ ಸಾಕು ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಬತ್ತಿ (Mosquito Coil) ಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವ ಈ ಸೊಳ್ಳೆ ಬತ್ತಿಯಿಂದ ಬರುವ ಹೊಗೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಇದರಲ್ಲಿನ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆತುಹೋಗುತ್ತವೆ. ನಾವು ಆ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಉಸಿರಾಡಿದರೆ, ಅದು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಅನೇಕ ಜನರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೋಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸುರುಳಿಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಡಬಹುದು. ಇದು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಗಂಟಲಿನ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಸ್ತಮಾ ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಸೊಳ್ಳೆ ಸುರುಳಿಯ ಹೊಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಗೆಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ತಲೆನೋವು, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ಹೊಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವವರು ಆದಷ್ಟು ಜಾಗೃತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿರುವಾಗ ಸೊಳ್ಳೆ ಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಈ ಹೊಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿಯುವಿಕೆ, ತಲೆನೋವು, ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಕ್ಕಳು ಇರುವ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಬತ್ತಿ ಹಚ್ಚದೇ ಇರುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಸೊಳ್ಳೆ ಬತ್ತಿಯ ಹೊಗೆಯು ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಅಲರ್ಜಿ ಮತ್ತು ದದ್ದುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಅಲರ್ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ಜನರು ಈ ಹೊಗೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಲು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಸುರುಳಿಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಳಸುವವರು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೋಗವು ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಉಸಿರಾಡಲು ಕಷ್ಟಕರ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೇವಲ ಸೊಳ್ಳೆ ಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಿಟಕಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಪರದೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಸೊಳ್ಳೆ ಪರದೆ ಬಳಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.