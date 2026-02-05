English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Valentines Day; ಲವರ್‌ನ ಮೀಟ್‌ ಮಾಡಲು ಹೋದಾಗ ಮುಖ ಶೈನಿಂಗ್‌ ಆಗಬೇಕಾ.. ಪಾರ್ಲರ್‌ಗೆ ಹೋಗದೇ ಬೇಡ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕು!

Valentines Day; ಲವರ್‌ನ ಮೀಟ್‌ ಮಾಡಲು ಹೋದಾಗ ಮುಖ ಶೈನಿಂಗ್‌ ಆಗಬೇಕಾ.. ಪಾರ್ಲರ್‌ಗೆ ಹೋಗದೇ ಬೇಡ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕು!

ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್‌ ಡೇಯಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯತಮೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಯಕರನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ರೆ ಫ್ರೇಶ್‌ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 5, 2026, 08:03 PM IST
  • ದುಬಾರಿ ಕ್ರೀಮ್‌ಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಏನು ಹೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ
  • ನಿಮ್ಮ ಲವರ್‌ ಮುಂದೆ ಫ್ರೆಶ್‌ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
  • ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ

Valentines Day; ಲವರ್‌ನ ಮೀಟ್‌ ಮಾಡಲು ಹೋದಾಗ ಮುಖ ಶೈನಿಂಗ್‌ ಆಗಬೇಕಾ.. ಪಾರ್ಲರ್‌ಗೆ ಹೋಗದೇ ಬೇಡ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕು!

Valentines Day 2026 Glowing Skin Tips: ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಯುವ ಮನಸುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕನಸುಗಳು, ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಗೆಳೆಯ/ಗೆಳತಿ ಮುಂದೆ ಸುಂದರವಾಗಿ, ಫ್ರೆಶ್‌ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಲು ದುಬಾರಿ ಕ್ರೀಮ್‌ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರತಿಫಲ ಸುಗುತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ರಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಲವರ್‌ನ್ನು ಮೀಟ್‌ ಮಾಡಲು ಹೋದಾಗ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ ಈ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ.   

ಸಂಗಾತಿ ಮೀಟ್‌ ಮಾಡಲು ಹೋದಾಗ ಯಾವುದೋ ಯಾವುದೋ ಕ್ರೀಮ್‌ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಬ್ಯೂಟಿಯಿಂದ ನೀವು ಪ್ರೇಮಿಯನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ರೇಶ್‌ ಆಗಿ, ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡ್ಮೂರು ಬಾರಿ ಮುಖವನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಓಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಫಿಯಿಂದ ಲಘುವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಖ ಹೊಳಪು ಬರುತ್ತದೆ. 

ಸೌಂದರ್ಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕು ಎಂದರೆ ನೀವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 8 ರಿಂದ 10 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜಂಕ್ ಫುಡ್‌ನಿಂದ ಮೊಡವೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಳನೀರು, ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್‌, ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯಕರ. 

ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಿಚನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಪ್ಯಾಕ್ ತಯಾರಿಸಲು ಒಂದು ಟೀ ಚಮಚ ಮೊಸರು, ಒಂದು ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿಣ ಸೇರಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಇದನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಬಿಡಬೇಕು. ನಂತರ ಮುಖ ವಾಶ್‌ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಈ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮವನ್ನು ತೇವವಾಗಿರತ್ತದೆ. ಕಲೆಗಳು ಇರಲ್ಲ, ಮುಖಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪು ಬರುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್‌ ಡೇ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್‌ ಮಾಡ್ತಾರೆ.. ಪ್ರಪೋಸ್‌ ಡೇ, ಟೆಡ್ಡಿ ಡೇ ಸೇರಿ ಈ ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?

ರಾತ್ರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವಾಗ ಮುಖಕ್ಕೆ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಅನ್ನು ಹಚುವುದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಚರ್ಮವನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಮೊಡವೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮ ಮೃದು ಮತ್ತು ತಾಜಾತನದಿಂದ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿದ್ದೆಯ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಖ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Skin Care Tips: ಕೊರಿಯನ್‌ ಯುವತಿಯರಂತೆ ಫಳ ಫಳ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಆಗಲು ಏನ್‌ ಮಾಡಬೇಕು.. ಚರ್ಮದ ಹೊಳಪಿಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ!
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Valentines Day 2026Glowing skin tipsHome Remedies for Face GlowValentines Day loveNatural Beauty Tips

