Valentine's Day 2026: ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ ಯಾಕೇ ರೋಸ್‌ ನೀಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?ಏನಿದರ ಇತಿಹಾಸ

 Red rose day: ಹ್ಯಾಪಿ ರೋಸ್‌ ಡೇ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್‌ ಡೇವರೆಗೂ ನಾನಾ ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ಡೇಗಳಿದ್ದು ಆ ದಿನದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ತಿಳಿಯಿರಿ?  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 7, 2026, 01:14 PM IST
  • ಯಾಕೇ ಪ್ರೇಮಿಗಳದಿನ ರೆಡ್‌ ರೋಸ್‌ ನೀಡ್ತಾರೆ?
  • ಗುಲಾಬಿ ದಿನದ ಮಹತ್ವವೇನು ತಿಳಿದಿದ್ಯಾ?

Valentine's Day 2026: ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ ಯಾಕೇ ರೋಸ್‌ ನೀಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?ಏನಿದರ ಇತಿಹಾಸ

 Red rose day: ಹೌದು ಪ್ರೇಮಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ದಿನ ಬಹಳ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್‌ ಡೇಗೆ ಕೌಂಟ್‌ಡೌನ್‌ ಶುರುವಾಗಿದೆ..ಸಾಮಾನ್ಯಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ರಂದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ 6ದಿನಗಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹಬ್ಬ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ..ಹೌದು ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್‌ ವೀಕ್‌ ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ರಿಂದ ಅಂದರೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೋಸ್ ಡೇಯಿಂದ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್‌ ಡೇವರೆಗೂ ನಾನಾ ಸ್ಪಷಲ್‌ ಡೇಗಳಿದ್ದು,ಆ ದಿನದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನೊದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.. 

 ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Valentines Day; ಲವರ್‌ನ ಮೀಟ್‌ ಮಾಡಲು ಹೋದಾಗ ಮುಖ ಶೈನಿಂಗ್‌ ಆಗಬೇಕಾ.. ಪಾರ್ಲರ್‌ಗೆ ಹೋಗದೇ ಬೇಡ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕು!

ಪ್ರೇಮಿಗಳ ವಾರ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಇಂದು ಅನೇಕ ಹೃದಯಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬಡಿಯುತ್ತಿವೆ.ನಾವು ಗುಲಾಬಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ,ಅದನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಯಾವ ಗುಲಾಬಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು? ಹೀಗೆ ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಮನುಷ್ಯ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವಿ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಇರಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವನು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ, ಅವನು ಜಗತ್ತನ್ನು ಗೆದ್ದಂತೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಪ್ರೇಮಿಗಳ ವಾರವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ತನ್ನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲು ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೊದಲ ದಿನ, ಇಂದು, ಅವನು ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಈ ಗುಲಾಬಿ ದಿನ ಕೇವಲ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ..ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಲಾಬಿಯನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಸಹ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರರ ಮೇಲಿನ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಗುಲಾಬಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಗುಲಾಬಿಗಳನ್ನು ಏಕೆ ನೀಡಬೇಕು? 

ಗುಲಾಬಿ ಹೂವನ್ನು ಹೂವುಗಳ ರಾಣಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಅಫ್ರೋಡೈಟ್ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವತೆಯಾಗಿದ್ದಳು. ಅವಳು ರೋಮನ್ನರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹರಡಿದ ದೇವತೆ. ಗುಲಾಬಿ ಹೂವು ಅವಳಿಗೆ ಪವಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಗುಲಾಬಿ ಅವಳ ರಕ್ತದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಹಾಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಗುಲಾಬಿಯ ಕಾಂಡದ ಮೇಲೆ ಮುಳ್ಳುಗಳಿವೆ, ಅದು ಗುಲಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನೋವು ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿವೆ. ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ, "ಫ್ಲೋರಿಯೋಗ್ರಫಿ" ಎಂಬ ಹೂವಿನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಥಗಳಿದ್ದವು. ಲಿಲ್ಲಿಗಳು, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಗಳಂತಹ ಇತರ ಹೂವುಗಳು ಸಹ ಸುಂದರವಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ಗುಲಾಬಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.. 

ಗುಲಾಬಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಣ್ಣಗಳಿದ್ದರೂ,ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿಗಳನ್ನು ಏಕೆ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿಗಳ ಬಣ್ಣವು ಇತರ ಹೂವುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಾಢ ಮತ್ತು ಆಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಳವಾದ ಪ್ರೀತಿ, ಉತ್ಸಾಹ, ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗುಲಾಬಿ ಗಾಢವಾಗಿದ್ದಷ್ಟೂ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ವಾರದಲ್ಲಿ, ಗುಲಾಬಿಗಳು... ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ.

ಗುಲಾಬಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಬಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ ಶಾಂತಿ, ಶುದ್ಧತೆ, ಮುಗ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆರಂಭದ ಅಡಿಪಾಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳದಿ ಗುಲಾಬಿಯನ್ನು ಸ್ನೇಹ, ಸಂತೋಷ, ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುಲಾಬಿ ಗುಲಾಬಿಯನ್ನು ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಕೃತಜ್ಞತೆ, ಸಿಹಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಿತ್ತಳೆ ಗುಲಾಬಿಯನ್ನು ಉತ್ಸಾಹ, ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಅಥವಾ ನೇರಳೆ ಗುಲಾಬಿಯೂ ಇದೆ. ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿ, ಮೋಡಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವವರು ಇದನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ.. ಇಂದು ನೀವು ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಗುಲಾಬಿಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ.. ಇಲ್ಲಿ 2 ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಬಣ್ಣದ ಗುಲಾಬಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಕಷ್ಟ. ನೀವು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಸಹ.. ನೀವು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು.. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ.. ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವರು.. ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿಯ ಬದಲು ನೀವು ಇದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ.. ನಂತರ ನೀವು ಆ ಗುಲಾಬಿಯ ಹಿಂದಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಹ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಗುಲಾಬಿಗಳು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದವು ಮತ್ತು ಅವು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಇದಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾದ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ... ಅವು ಬಹಳ ಪ್ರಾಚೀನವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜನಿಸಿದವು. ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಪುರಾವೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದರೆ... ಅವು 3.5 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜನಿಸಿದವು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಗುಲಾಬಿ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಕೊಲೊರಾಡೋದಲ್ಲಿರುವ ಫ್ಲೋರಿಸಾಂಟ್ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಹಾಸಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆಗೆ... ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.

ಈಗ ಹಲವು ದಳಗಳಾಗಿರುವ ಗುಲಾಬಿಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದ್ದವು, ಕೆಲವೇ ದಳಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಅವು ಬಹುತೇಕ ಮ್ಯಾಂಡರಿನ್ ಹೂವಿನಂತೆಯೇ ಇದ್ದವು. ಆದರೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಅವು ಬದಲಾಗಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 300 ವಿಧದ ಗುಲಾಬಿಗಳಿವೆ. ಗುಲಾಬಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮೊದಲು 5,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಚೀನೀ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು ಈ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಇದು ಪರ್ಷಿಯಾ (ಇರಾನ್), ಕೊಲ್ಲಿ, ಗ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ರೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹರಡಿತು. ನಾವು ಈಗ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಗುಲಾಬಿಗಳು ಚೀನೀ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಜಾತಿಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಬಂದ ಗುಲಾಬಿಗಳಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಅಂತಹ ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗುಲಾಬಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ  ಸಮಯವಾಗಿದೆ.

  ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಕ್ಷಿತ್​ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್​ ಶೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಡ್‌ನೈಟ್‌ ನಡೆದದ್ದೇನು?

