  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ಪ್ರೇಮಿಗಳ ವಾರದಲ್ಲಿ ಟೆಡ್ಡಿ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡುವುದರ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

ಪ್ರೇಮಿಗಳ ವಾರದಲ್ಲಿ ಟೆಡ್ಡಿ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡುವುದರ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

Teddy day 2026: ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಈ TEDDY ಏಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮುಖ್ಯ? ಪ್ರೇಮಿಗಳ ವಾರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೇ ಟೆಡ್ಡಿಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಲವರ್‌ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ  ಇದರ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣವಿದೆಯೇ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 9, 2026, 05:20 PM IST
  • ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಯಾಕೇ ಟೆಡ್ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು
  • ಟೆಡ್ಡಿ ಯಾವ ಬಣ್ಣದ ಅರ್ಥ ನೋಡುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಪ್ರೇಮಿಗಳ ವಾರದಲ್ಲಿ ಟೆಡ್ಡಿ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡುವುದರ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

Teddy day 2026 : ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್‌ ಡೇ ವೀಕ್‌ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಡೇ, ಇಂದು ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಡೇ. ಸಿಹಿ ನೆನಪುಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಮೊದಲೇ. ನಾಳೆ "ಟೆಡ್ಡಿ ಡೇ" ಬರಲಿದೆ. ಗುಲಾಬಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಾಕೊಲೇಟ್‌ಗಳ ನಂತರ, ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು ಟೆಡ್ಡಿ ಬೇರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಆಟಿಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?  ಇದರ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕಾರಣವಿದ್ಯಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಈ ಟೆಡ್ಡಿ ಕೇವಲ ಆಟಿಕೆ ಅಲ್ಲ..ಹೂವುಗಳು ಬಾಡುತ್ತವೆ, ಚಾಕೊಲೇಟ್‌ಗಳು ಕರಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ನೀಡುವ ಟೆಡ್ಡಿ ಬೇರ್ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಅದರ ವಿಶೇಷತೆ. ನಾವು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ, ಅವರು ಒಂಟಿತನ ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ.. ನಾವು ನೀಡಿದ ಟೆಡ್ಡಿಯನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗುವ ಸಾಂತ್ವನ ಬೇರೆಯೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.ಅದು ನಾವು ಮಲಗುವಾಗ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯುವ ವಸ್ತು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ..ನಮ್ಮ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತುಂಬುವ ಮೌನ ಸಂಗಾತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದು ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ನೆಚ್ಚಿನ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಸಿಟಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಿಂಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಮಸ್ಕ್‌...ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕಿಂತ‌ ಚಂದ್ರ

ಈ ಟೆಡ್ಡಿ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಇದು 1902 ರದ್ದು. ಆಗಿನ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಥಿಯೋಡರ್ ರೂಸ್ವೆಲ್ಟ್ ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಹೋದರು. ಅವರು ಕಂಡ ಕರಡಿಯನ್ನು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಕೊಲ್ಲಲು ಅವರಿಗೆ ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮೂಕ ಜೀವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತೋರಿಸಿದ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಕಾರರು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ, ಆಟಿಕೆ ತಯಾರಕರು ಮೃದು ಆಟಿಕೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ 'ಟೆಡ್ಡಿ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದರು, ಇದು ರೂಸ್ವೆಲ್ಟ್ ಅವರ ಅಡ್ಡಹೆಸರು. ಹೀಗೆ ಈ 'ಟೆಡ್ಡಿ ಬೇರ್' ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ, ಅದು ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಕೇತವಾಯಿತು.

ಟೆಡ್ಡಿ ಯಾವ ಬಣ್ಣದ ಅರ್ಥ ನೋಡೊದಾದ್ರೆ
ಟೆಡ್ಡಿ ಬೇರ್ ಕೊಡುವುದು ಎಂದರೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು.. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ.. ರೆಡ್ ಟೆಡ್ಡಿ (ಕೆಂಪು) ಶುದ್ಧ ಪ್ರಣಯದ ಸಂಕೇತ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಾ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹುಚ್ಚರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪಿಂಕ್ ಟೆಡ್ಡಿ (ಗುಲಾಬಿ) ಮೃದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ..ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಲು ನೀವು ಗುಲಾಬಿ ಟೆಡ್ಡಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದವರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ವೈಟ್ ಟೆಡ್ಡಿ (ಬಿಳಿ) ಶಾಂತತೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಜಗಳಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಹೊಸ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುವವರು ಬಿಳಿ ಟೆಡ್ಡಿಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಬಹುದು.

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟೇ ಮುಂದುವರೆದರೂ, ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುವ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಬಂದರೂ, ಟೆಡ್ಡಿ ಡೇ ಕ್ರೇಜ್ ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಹೃದಯವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಮೃದುವಾದ ಟೆಡ್ಡಿಯ ಭಾವನೆ ದುಬಾರಿ ಆಭರಣಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಗದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ "ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಲು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುದ್ದಾದ ಉಡುಗೊರೆ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾದರೆ, ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಿಗೆ ಅವರ ಆಯ್ಕೆಯ ಬಣ್ಣದ ಟೆಡ್ಡಿಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿ ನಿಮ್ಮ ಲವರ್‌ ಫುಲ್‌ ಖಷ್‌ ಆಗ್ತಾರೆ.
 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇವರೇ ನೋಡಿ ಕರ್ಣ ಸಿರೀಯಲ್‌ ಖ್ಯಾತಿಯ ಕಿರಣ್‌ ರಾಜ್‌ ಅವರ ಕ್ರಶ್..ಕೊನೆಗೂ ರಿವೀಲ್​ ಆಯ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸಿಕ್ರೇಟ್​

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Happy Teddy Day 2026Teddy Day 2026Teddy bear meaningValentines Week giftsRelationship symbolism

