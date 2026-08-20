/ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶೈಲಿಯ 5 ನೈವೇದ್ಯಗಳು.. ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ

varamahalakshmi: ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ವ್ರತಗಳಲ್ಲಿ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತವೂ ಒಂದು. ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೇವಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಪಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ, ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ವತ್ರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ರೀತಿಯ ದೇವಾಲಯ ಶೈಲಿಯ ಅರ್ಪಣೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
1. ಪರಮನ್ನ
ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತದ ಪ್ರಸಾದಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮನ್ನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ರುಚಿಕರವಾದ ಪರಮನ್ನ ತಯಾರಿಸಲು ಅನ್ನವನ್ನು ಹಾಲಿನಲ್ಲೇ ಬೇಯಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಕರಗಿಸಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿ ನಂತರ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಹಾಲು ಮೊಸರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.ಪರಮನ್ನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆನೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ರುಚಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ, ಹಸಿರು ಕರ್ಪೂರ, ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರಿದ ಗೋಡಂಬಿ, ಬಾದಾಮಿ ಹಾಗೂ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರವೂ ಪರಮನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗದೆ ಕೆನೆಯಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
2. ಕಜ್ಜಾಯ( ಪೂರ್ಣಂ ಬೂರುಲು)
ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತದ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಂ ಬೂರುಲು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಬೂರುಲು ಹೊರಗೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಒಳಗಿನ ಹೂರಣ ಸೋರದಂತೆ ತಯಾರಿಸಲು ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು.ಮೊದಲು ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬೇಳೆಯನ್ನು ನೆನೆಸಿ, ಎರಡನ್ನೂ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೂರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ಬೆಲ್ಲದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ದಪ್ಪವಾಗುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ, ಸೋಂಪು ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತದೆ.
ಹೊರಗಿನ ಹಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ತೆಳುವಾಗಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಂಬೆ ರವೆ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಹದಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು. ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಯೂ ಅಥವಾ ತೆಳುವಾಗಿಯೂ ಇರಬಾರದು. ಮಧ್ಯಮ ಹದದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಬೂರುಲುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲೇಪನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯುವಾಗ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಬೂರುಲುಗಳು ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ.
3. ರುಚಿಕರವಾದ ಪುಳಿಯೋಗರೆ
ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಊಟವೇ ಅಪೂರ್ಣ ಎನ್ನುವಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯ. ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತದ ದಿನವೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ರುಚಿಕರವಾದ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.ಅಕ್ಕಿ ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅನ್ನ ಉದುರುದುರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ದಪ್ಪವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಪುಡಿಗಾಗಿ ಮೆಂತ್ಯ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಸಾಸಿವೆ ಹಾಗೂ ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಹುರಿದು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಹೆಸರುಬೇಳೆ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಸಾಸಿವೆ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕರಿಬೇವು ಹಾಗೂ ಇಂಗನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಬೇಕು. ನಂತರ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ತಿರುಳಿಗೆ ಅರಿಶಿನ, ಉಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸೇರಿಸಿ ದಪ್ಪವಾಗುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಬೇಕು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆ ಮಿಶ್ರಣ, ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಪುಡಿ ಹಾಗೂ ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿದರೆ ರುಚಿಕರವಾದ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಸಿದ್ಧ.
4. ಶುಂಠಿ ಗರಲೆ
ವ್ರತದ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಗರಲೆಗೆ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಮೃದುವಾಗಿ ಹಾಗೂ ರುಚಿಕರವಾಗಿ ಗರಲೆ ತಯಾರಿಸಲು ಉದ್ದುಬೇಳೆ, ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ನೆನೆಸಬೇಕು. ರುಬ್ಬುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಬಳಸದೆ, ನುಣ್ಣಗೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಶುಂಠಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಕರಿಬೇವು, ತುರಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಜೀರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಗರಲೆ ಮೃದುವಾಗಲು ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಬಳಸುವ ಬದಲು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ 2–3 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಗರಲೆಯನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯುವಾಗ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕು. ಎರಡೂ ಬದಿಗಳು ಹೊಂಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿದರೆ ಒಳಗೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ.
5. ಮೃದುವಾದ ರವ್ವಾ ಕೇಸರಿ
ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಸಾದವೆಂದರೆ ರವ್ವಾ ಕೇಸರಿ. ಇದು ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರವೂ ಮೃದುವಾಗಿರಲು ರವ್ವಾವನ್ನು ಮೊದಲು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಯಬೇಕು.
ನಂತರ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ ರವ್ವಾವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಬಣ್ಣ, ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ, ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರಿದ ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಗೂ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಮೃದುವಾದ, ರುಚಿಕರವಾದ ರವ್ವಾ ಕೇಸರಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತದಂದು ಈ ಐದು ಬಗೆಯ ಪ್ರಸಾದಗಳನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಬಹುದು. ರುಚಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಸಾದದ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಸಾತ್ವಿಕತೆಯನ್ನೂ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
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