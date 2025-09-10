Vastu Tips: ನಲ್ಲಿ, ಶವರ್, ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್, ಗೀಸರ್... ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು?

Vastu tips for home
: ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನೂ ಸಹ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷ ನೆಲೆಸಬೇಕಾದರೆ ನಲ್ಲಿಗಳು, ಶವರ್, ಬೇಸಿನ್, ಗೀಸರ್ ಮುಂತಾದ ನೀರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹುಮುಖ್ಯ. ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ತಿಳಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ನೀವು ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ, ಆದಾಯ ವೃದ್ಧಿ, ಹೊಡೆಯಲಿದೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್!!
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು?
* ನೀರು ಅಥವಾ ನೀರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಬೀರುತ್ತವೆ.
* ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ನಲ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಶವರ್ಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು.
* ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್ ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು.
* ಗೀಸರ್ ಮನೆಯ ಆಗ್ನೇಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು.
* ನೀವು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಸ್ನಾನದ ತೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು.
* ಅಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಿಂದ ನೀರು ಹೊರಹೋಗಲು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು.
* ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀರಿನ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶವರ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದರಿಂದ ನೀರು ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕಿದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಹಲವು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಬಹುಮುಖ್ಯ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 12ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಪ್ರಬಲ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ, ಮನೆ ಖರೀದಿ ಭಾಗ್ಯ
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)