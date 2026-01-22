English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಗೋಡೆ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತೆ! ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಶುರುವಾಗುವುದು ಜೀವನದ ಶುಭ ಸಮಯ..

Wall clock Vastu: ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಗೋಡೆ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ನೇತುಹಾಕುವ ದಿಕ್ಕು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಂಪತ್ತು, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದು ಬಡತನ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ದುರದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರಬಹುದು.

Written by - Savita M B | Last Updated : Jan 22, 2026, 11:28 AM IST
Vastu Tips: ಗೋಡೆ ಗಡಿಯಾರಗಳು ಕೇವಲ ಸಮಯ ಹೇಳಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವಿನ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗೋಡೆ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ನೇತುಹಾಕುವ ದಿಕ್ಕು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಂಪತ್ತು, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದು ಬಡತನ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ದುರದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೂರವಿಡಲು, ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು... ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು? ನೀವು ಅದನ್ನು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.  

ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ಹಣವನ್ನು ಆಯಸ್ಕಾಂತದಂತೆ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದಿಕ್ಕಿನ ಅಧಿಪತಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವರು ಕುಬೇರ. ಉತ್ತರ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ, ನೀವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೀರಿ, ಹಣವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೋಹ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ, ಬೂದು ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಣ್ಣದ ಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ, ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದೇ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ವೇತನದಲ್ಲಿ 3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ! ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ..

ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಅಥವಾ ಮರದ ಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ಶುಭ.

ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ದಿಕ್ಕನ್ನು ವರುಣ ದೇವರು ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪು, ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಲೋಹದ ಬಣ್ಣದ ಗಡಿಯಾರಗಳು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಸಾವಿನ ದೇವರು ಯಮ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಅಪಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ದಿಕ್ಕು. ಇಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಇಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದೇ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ವೇತನದಲ್ಲಿ 3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ! ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ..

ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೇಲೆ ನೇತು ಹಾಕಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರುವ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಸಿಗೆಯ ಬಳಿ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡಿಯ ಎದುರು ಗಡಿಯಾರ ಇರಬಾರದು. ಇದು ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಊಟದ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಥಳಗಳು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾರದ ಶಬ್ದವು ಅನಗತ್ಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ತುಂಬಾ ಎತ್ತರ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಕೆಳಗಿರಬಾರದು, ಕಣ್ಣಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೇತು ಹಾಕಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಶಕ್ತಿಯು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ. ಅದು ಗೊಂದಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗಡಿಯಾರ ಸಾಕು.

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

