English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ಮನೆಗೆ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ತಾಗಬಾರದು ಅಂತ ಬೂದುಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ..

ಮನೆಗೆ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ತಾಗಬಾರದು ಅಂತ ಬೂದುಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ..

Ash Gourd: ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಆವರಣಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವಾಗ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಕುಂಬಳಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಇದನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೊದಲು, ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು.    

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 17, 2025, 04:43 PM IST
  • ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ
  • ಒಂದನ್ನು ಕರಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ

Trending Photos

ಈ ಪುಟ್ಟ ಕಾಳನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬೇರುಗಳಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು
camera icon6
White Hair Remedies
ಈ ಪುಟ್ಟ ಕಾಳನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬೇರುಗಳಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ EPFO ​​ಬಿಗ್ ಶಾಕ್.. ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಇನ್ನೂ 1 ವರ್ಷ ನೀವು ಕಾಯಲೇಬೇಕು!
camera icon7
EPFO
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ EPFO ​​ಬಿಗ್ ಶಾಕ್.. ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಇನ್ನೂ 1 ವರ್ಷ ನೀವು ಕಾಯಲೇಬೇಕು!
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ 2 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ : 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್
camera icon6
basic pay
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ 2 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ : 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್
ಗುರು-ಚಂದ್ರರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಪ್ರವೇಶ: 10ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ ಚೇಂಜ್, ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ ಕುಬೇರ ಸಂಪತ್ತು
camera icon6
Shukra Gochar
ಗುರು-ಚಂದ್ರರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಪ್ರವೇಶ: 10ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ ಚೇಂಜ್, ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ ಕುಬೇರ ಸಂಪತ್ತು
ಮನೆಗೆ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ತಾಗಬಾರದು ಅಂತ ಬೂದುಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ..

Vastu Shastra: ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ. ಒಂದನ್ನು ಕರಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಭವಿಷ್ಯಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ. ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಾಗ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯನ್ನು ತೊಳೆಯಬಾರದು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಬೂದಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಯೋಚನೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಹನಿ ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಕೇಸರಿಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದರೇ ಸಾಕು. ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ತರುವಾಗ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಹಿಡಿಯಬೇಡಿ. ನೇರವಾಗಿ ಹಿಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಕಾಫಿ ಟೀ ಬದಲು ಬೆಳಗೆದ್ದು ಈ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗುವುದು

ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಬುಧವಾರ ಅಥವಾ ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕಟ್ಟಬಹುದು.
ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದರೆ ವಿಶೇಷ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಸೂರ್ಯೋದಯದ ನಂತರ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಕಟ್ಟುವುದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಕೇಸರಿ ಹನಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಅದನ್ನು ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನೇತು ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಕಾಫಿ ಟೀ ಬದಲು ಬೆಳಗೆದ್ದು ಈ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗುವುದು

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Ash GourdIndian traditionsVastu ShastraNegative EnergyHouse Protection

Trending News