ಮನೆಗೆ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ತಾಗಬಾರದು ಅಂತ ಬೂದುಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ..

Vastu Shastra: ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ. ಒಂದನ್ನು ಕರಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಭವಿಷ್ಯಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ. ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಾಗ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯನ್ನು ತೊಳೆಯಬಾರದು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಬೂದಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಯೋಚನೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಹನಿ ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಕೇಸರಿಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದರೇ ಸಾಕು. ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ತರುವಾಗ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಹಿಡಿಯಬೇಡಿ. ನೇರವಾಗಿ ಹಿಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಬುಧವಾರ ಅಥವಾ ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕಟ್ಟಬಹುದು.
ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದರೆ ವಿಶೇಷ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಸೂರ್ಯೋದಯದ ನಂತರ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಕಟ್ಟುವುದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಕೇಸರಿ ಹನಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಅದನ್ನು ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನೇತು ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಬಹುದು.
