English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ಈ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಹಸಿಯಾಗಿ ತಿಂದರೆ ಬಹಳ ಡೇಂಜರ್‌... ಹಾವುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ!

ಈ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಹಸಿಯಾಗಿ ತಿಂದರೆ ಬಹಳ ಡೇಂಜರ್‌... ಹಾವುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ!

ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನದಿದ್ದರೆ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಾವುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Nov 24, 2025, 10:00 AM IST
    • ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ
    • ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಾವುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ
    • ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕ ವಿಷವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ

Trending Photos

ಅಪ್ಪ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ, ಅಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್.. ಆದರೂ ಈ ನಟಿಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ!
camera icon6
actor Rajasekhar
ಅಪ್ಪ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ, ಅಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್.. ಆದರೂ ಈ ನಟಿಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ!
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ.. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌! ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸಮಯ
camera icon12
gajakesari raja yoga
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ.. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌! ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸಮಯ
ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ದಿಢೀರ್‌ ಶಾಕ್‌..! ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ, ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ ತಿಳಿಯಿರಿ
camera icon5
Gold price today
ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ದಿಢೀರ್‌ ಶಾಕ್‌..! ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ, ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ ತಿಳಿಯಿರಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಆರೋಗ್ಯ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಶುರುವಾಗಲಿವೆ
camera icon6
Shukra Gochar in Scorpio
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಆರೋಗ್ಯ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಶುರುವಾಗಲಿವೆ
ಈ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಹಸಿಯಾಗಿ ತಿಂದರೆ ಬಹಳ ಡೇಂಜರ್‌... ಹಾವುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ!

ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನದಿದ್ದರೆ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಾವುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕ ವಿಷವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಮರಗೆಣಸು: ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈನೈಡ್ ಎಂಬ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹಸಿಯಾಗಿ ತಿಂದರೂ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸದಿದ್ದರೆ ಅದು ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೈನೈಡ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೇಬು ಬೀಜಗಳು, ಚೆರ್ರಿಗಳು, ಏಪ್ರಿಕಾಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಾದಾಮಿಗಳು ಅಮಿಗ್ಡಾಲಿನ್ ಎಂಬ ಸಂಯುಕ್ತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೈನೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನುಂಗುವುದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳ ನಿಯಮಿತ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸೋಲನೈನ್ ಎಂಬ ವಿಷಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಅಥವಾ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದಾಗ ಇದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಬದನೆಕಾಯಿಯಂತಹ ತರಕಾರಿಗಳ ಎಲೆಗಳ ಭಾಗಗಳು ಸೌಮ್ಯವಾದ ವಿಷವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಯಾವುದೇ ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಹಸಿಹಸಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು, ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ.

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

vegetable should not be eaten rawvegetables shouldn't be cooked

Trending News