How To Clean White Shoes: ಬಿಳಿ ಶೂ ಧರಿಸೋಕೆ ಖುಷಿ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತೊಳೆಯೋಕೆ ಬೇಜಾರು. ಕಾರಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೊಳಕು. ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ, ಶೂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲೆಯಾದರೂ, ತಕ್ಷಣ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊಳಕಾಗಿರುವ ಬಿಳಿ ಶೂಗಳನ್ನು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಟಿಪ್ಸ್.
White Shoes Cleaning Tips: ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಗಳಾಗಲಿ, ಬಿಳಿ ಶೂಗಳಾಗಲಿ (White Shoes) ಧರಿಸೋಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆಂದ. ಆದ್ರೆ ಧರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕಲೆಯಾಗದಂತೆ, ಮಣ್ಣಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ಇನ್ನು ಮಳೆ ಬಂದ್ರ ಅಂತೂ ಹೇಳೋದೆ ಬೇಡ, ಎಷ್ಟೇ ಜಾಗೃತೆ ಮಾಡಿದರೂ ಶೂ ಒದ್ದೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕೊಳೆಯೂ (Dirty) ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಕೊಳೆಯಾದ ಶೂ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಹಸದ ಕೆಲಸ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೊಳೆ ಹಿಡಿದು ಕಪ್ಪಾಗಿರುವ ಶೂಗಳಿದೆಯಾ? ಜಸ್ಟ್ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಟಿಪ್ಸ್.
ಬಿಳಿ ಶೂಗಳು ಫ್ಯಾಷನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಜೀನ್ಸ್, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್, ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಹೀಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿದರು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡೋದಂತೂ ಪಕ್ಕಾ. ಆದ್ರೆ ಬಿಳಿ ಶೂ, ಬಟ್ಟೆ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆಯೂ ಸಣ್ಣ ಕಲೆಯಾದರೆ ಸಾಕು, ಕೊಳಕಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಟಿಪ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಶೂನಲ್ಲಿ ಅಂಟಿರುವ ಕಲೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಮಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್:
ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್ದ ಮಿಶ್ರಣ, ಬಿಳಿ ಶೂಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಟಿರುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಚಮಚ ವಿನೆಗರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಆ ನಂತರ ಹಳೆಯ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಬಳಸಿ, ಆ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶೂಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕಲೆಯಾಗಿರುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳಿ. 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಶೂನಲ್ಲಿ ಅಂಟಿದ್ದ ಕಪ್ಪು ಕಲೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಕಲೆಗಳು ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್:
ಬಿಳಿ ಶೂಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಶೂಗಳು ಸಹ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶೂಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುವ ಕಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ನಂತರ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಬಳಿಕ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒರೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದರೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಿಳಿ ಶೂ ಅನ್ನು ಫಳ ಫಳ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು:
ಒಂದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದರ ರಸವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೇಸ್ಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ತಯಾರಿಸಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ 20 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು, ನಂತರ ಬ್ರಷ್ನೊಂದಿಗೆ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ಕೊಳಕಾಗಿರುವ ಬಿಳಿ ಶೂ ಅನ್ನು ಹೊಸದರಂತೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಕೊಳಕಾಗಿರುವ ಶೂಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಒಣಗಲು ಬಿಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉತ್ತಮ. ಈ ವೇಳೆ ಅವುಗಳ ಆಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂದರೆ, ಶೂ ಒಳಗೆ ಕಾಗದ ಸುತ್ತಿ ಹಾಕಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಳೆ ಬಂದಾಗ, ಕೆಸರುಮಯ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಶೂ ಧರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಇನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೂಗಳು ಕೊಳಕಾಗಬಾರದೆಂದು, ಹಲವಾರು ಶೂ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪ್ರೇಗಳಿವೆ. ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಹ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಶೂಗಳನ್ನು ಕೊಳೆಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಬಹುದು.
(ಗಮನಿಸಿ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದರೆ ಉತ್ತಮ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಗಳಿಗೆ ZEE Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)