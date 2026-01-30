ಈ ಸಣ್ಣ ಟ್ರಿಕ್ ಅನುಸರಿಸಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಬಳಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ!

washing machine: ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಗಳಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿವೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯಲು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಳೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ನಾವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಒತ್ತಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅನುಕೂಲತೆಯೊಂದಿಗೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅನೇಕ ಜನರು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ.
ನಾವು ನಮ್ಮ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಬಿಲ್ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಾವು ಯಂತ್ರವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸಮಯಗಳಿವೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಎಸಿ, ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯಗಳನ್ನು ಪೀಕ್ ಅವರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಅನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಗ್ರಿಡ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ಯಂತ್ರವು ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಬಿಲ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಅಥವಾ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಅಥವಾ ಭಾನುವಾರದಂತಹ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ. ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುವುದು ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿಮಾಡಲು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಂತ್ರವು ಸೇವಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಬಟ್ಟೆಗಳು ತುಂಬಾ ಕೊಳಕಾಗದಿದ್ದರೆ, ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯುವುದು ಸಾಕು. ತಣ್ಣನೆಯ ತೊಳೆಯುವಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಡ್ರೈಯರ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ವೆಚ್ಚವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಡ್ರೈಯರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಇದು ಕೋಣೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಿಸಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು AC ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಆನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬಿಸಿಲು ಇರುವಾಗ ಹೊರಗೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಸಹ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವಾಸನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೌರ ಫಲಕಗಳಿದ್ದರೆ, ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಯಂತ್ರವು ನೇರವಾಗಿ ಸೌರಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ರಿಡ್ನಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಇತರ ಸಣ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಸಹ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ.ಯಂತ್ರವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸುವ ಬದಲು ಲೋಡ್ ತುಂಬಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಹೆಚ್ಚು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಸೇರಿಸಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಯಂತ್ರವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಚಲಾಯಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಂತ್ರವನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಯಂತ್ರವು ಸರಾಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ನಮಗೆ ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರದ ಅನುಕೂಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
