ಎಣ್ಣೆಯಿಂದಲ್ಲ ನೀರಿನಿಂದ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸಿ, ಹಣ ಉಳಿಸಿ! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ?

Water deepa ideas : ನೀವು ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದರೆ, ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಉರಿಯುವ ದೀಪಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ನೀರು ಸುರಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೆಳಗುವ ಈ ದೀಪಗಳು ಬೆಳಗುತ್ತವೆ. ನೀರಿನಿಂದ ಉರಿಯುವ ದೀಪಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಇವು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ದೀಪಾವಳಿ ಎಂದರೆ ದೀಪಗಳ ಹಬ್ಬ. ದೀಪಗಳು ಬೆಳಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆಯೂ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು ನೀರಿನಿಂದಲೂ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಬಹುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೆನ್ಸರ್ ದೀಪಗಳಿಗಿಂತ ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆಗಳ ಮೇಲೂ ನೀರು ಹಾಕಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಬಹುದು... ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಾ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಐಡಿಯಾ..
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ನೀವು ಹೊಸ ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಈಗ ಹತ್ತಿಯ ಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ. ಬತ್ತಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಚ್ಚಿ, ಇದು ಬತ್ತಿಯನ್ನು ದಪ್ಪವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಬತ್ತಿ ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದಷ್ಟೂ, ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಉರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಈಗ ಹಣತೆಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ, ಒಂದು ಟೀಚಮಚ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಈಗ ತಯಾರಾದ ಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಇರುವ ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ. ಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಡುವಾಗ, ಬತ್ತಿಯ ಹಿಂಭಾಗವು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಲು ಬಿಡಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾನ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಟೆರಾಕೋಟಾ ಪ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಬೆಳಗಿಸಬಹುದು.