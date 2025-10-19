English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಎಣ್ಣೆಯಿಂದಲ್ಲ ನೀರಿನಿಂದ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸಿ, ಹಣ ಉಳಿಸಿ! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ?

Water Diya : ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಹಚ್ಚುವ ದೀಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆದರೆ ನೀರಿನಿಂದಲೂ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಈ ದೀಪವಾಳಿಯನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಠವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಪ್ಲಾನ್‌ ಇದ್ದರೆ.. ನಿಮಗಾಗಿ ಈ ಟಿಪ್ಸ್‌..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 19, 2025, 06:57 PM IST
    • ನೀವು ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದರೆ, ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಉರಿಯುವ ದೀಪಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.
    • ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಹಚ್ಚುವ ದೀಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆದರೆ ನೀರಿನಿಂದಲೂ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಬಹುದಾ?
    • ನೀರಿನಿಂದಲೂ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು

ಎಣ್ಣೆಯಿಂದಲ್ಲ ನೀರಿನಿಂದ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸಿ, ಹಣ ಉಳಿಸಿ! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ?

Water deepa ideas : ನೀವು ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದರೆ, ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಉರಿಯುವ ದೀಪಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ನೀರು ಸುರಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೆಳಗುವ ಈ ದೀಪಗಳು ಬೆಳಗುತ್ತವೆ. ನೀರಿನಿಂದ ಉರಿಯುವ ದೀಪಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಇವು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

ದೀಪಾವಳಿ ಎಂದರೆ ದೀಪಗಳ ಹಬ್ಬ. ದೀಪಗಳು ಬೆಳಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆಯೂ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು ನೀರಿನಿಂದಲೂ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಬಹುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೆನ್ಸರ್ ದೀಪಗಳಿಗಿಂತ ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆಗಳ ಮೇಲೂ ನೀರು ಹಾಕಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಬಹುದು... ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಾ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಐಡಿಯಾ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನೀವು ಹೊಸ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ..ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಷ್ಟ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ..!

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ನೀವು ಹೊಸ ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಈಗ ಹತ್ತಿಯ ಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ. ಬತ್ತಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಚ್ಚಿ, ಇದು ಬತ್ತಿಯನ್ನು ದಪ್ಪವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಬತ್ತಿ ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದಷ್ಟೂ, ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಉರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೀಪಾವಳಿಯ ಗದ್ದಲದಲ್ಲಿ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಮಾಡಬೇಡಿ..!

ಈಗ ಹಣತೆಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ, ಒಂದು ಟೀಚಮಚ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಈಗ ತಯಾರಾದ ಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಇರುವ ಪ್ಯಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ. ಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಡುವಾಗ, ಬತ್ತಿಯ ಹಿಂಭಾಗವು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಲು ಬಿಡಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾನ್‌ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಟೆರಾಕೋಟಾ ಪ್ಯಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಬೆಳಗಿಸಬಹುದು.

