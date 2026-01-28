English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಬೇಗನೆ ಉದುರುತ್ತದೆಯೇ? ತಲೆ ಬೋಳಾಗುವ ಮುನ್ನ ಸತ್ಯ ತಿಳಿಯಿರಿ

Helmet and Hair Loss:  ನೀವು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿದರೆ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೈಕ್‌ ಸವಾರರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ... ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 28, 2026, 08:47 PM IST
    • ನೀವು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
    • ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿದರೆ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದೇ?
    • ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ...

ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಬೇಗನೆ ಉದುರುತ್ತದೆಯೇ? ತಲೆ ಬೋಳಾಗುವ ಮುನ್ನ ಸತ್ಯ ತಿಳಿಯಿರಿ

Hair loss reasons: ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಖ್ಯಾತ ಕೂದಲು ತಜ್ಞ ಜಾವೇದ್ ಹಬೀಬ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ನೇರ ಕಾರಣವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖ್ಯಾತ ಕೇಶ ವಿನ್ಯಾಸಕ ಜಾವೇದ್ ಹಬೀಬ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸರಳ ತಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾ, ಜಾವೇದ್ ಹಬೀಬ್, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆವರು ಬರುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕುವಾಗ ಮತ್ತು ತೆಗೆಯುವಾಗ ಕೂದಲು ಎಳೆಯುವುದು ಸಹ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಸರಿಯಾದ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಬಿಗಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಕೂದಲನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೂದಲು ಒಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತೀರಾ..? ಪೌಷ್ಟಿಂಕಾಂಶವನ್ನು ವಿಷವಾಗಿಸುತ್ತೆ ಇದು.. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ..?

ಹಾಗಾದರೆ ಪರಿಹಾರವೇನು?: ನೀವು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿದರೆ, ಬೆವರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರತಿದಿನ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡು ಮೂಲಕ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಿ ಎಂದು ಜಾವೇದ್ ಹಬೀಬ್ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಆರಾಮದಾಯಕ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬಳಸಿ.

ಮಾರ್ಚ್ 2022 ರಲ್ಲಿ, ಜಾವೇದ್ ಹಬೀಬ್ ಕೂದಲಿನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತೊಳೆಯುವುದು, ತೊಳೆಯುವ ಮೊದಲು ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವುದು, ಒದ್ದೆಯಾದ ಕೂದಲಿನೊಂದಿಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಒಳಗೆ ತೆಳುವಾದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪ್ ಧರಿಸುವುದು, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದು ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬಳಸದಿರುವುದು ಸೇರಿವೆ. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ನೆತ್ತಿಗೆ ತಾಜಾ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಿ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಅಧಿಕಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ.. ನಿತ್ಯ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೃದಯ ಫುಲ್‌ ಸೇಫ್‌!

ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಂಶೋಧನಾ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಅಥವಾ ಅರ್ಹ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

