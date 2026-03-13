ಉದ್ದ, ದಷ್ಟಪುಷ್ಟ ಕೂದಲಿಗೆ ಅಲೋವೆರಾವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿ!

Savita M B
Mar 13,2026


ಅಲೋವೆರಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.


ಅಲೋವೆರಾ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.


ಉದ್ದ, ದಷ್ಟಪುಷ್ಟ ಕೂದಲಿಗೆ ಅಲೋವೆರಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ..


ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ, ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್, ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.


ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ..


ಅದು ಒಣಗಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಸೌಮ್ಯವಾದ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.


ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಈ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದರಿಂದ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ವಿಷಕ್ಕೆ ಸಮ!

ಮೆಹಂದಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ರಶ್ಮಿಕಾ

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಸೇವನೆಯಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಸಾಹಸಸಿಂಹ ಡಾ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್‌, ಭಾರತಿ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದರು.. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲದ ಫೋಟೋಸ್..!
