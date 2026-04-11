ಹೀರೋಯಿನ್‌ಗಳಂತೆ ಆಕರ್ಷಕ ತ್ವಚೆ ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಲು ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್‌ ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿ ನೋಡಿ..!

Yashaswini V
Apr 11,2026

ಅಲೋವೆರಾ

ಅಲೋವೆರಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತ್ವಚೆ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುವ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ.

ತ್ವಚೆ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಲೋವೆರಾ

ಪ್ರತಿದಿನ ಅಲೋವೆರಾವನ್ನು ತ್ವಚೆಯ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕೋಮಲ ಸುಂದರ, ಆಕರ್ಷಕವಾದ ತ್ವಚೆಯನನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಬಹುದು.

ಅಲೋವೆರಾ ಬಳಕೆ

ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಲೋವೆರಾ ಮಿಕ್ಸ್‌ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ರೋಸ್‌ ವಾಟರ್‌

ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್‌ ಅನ್ನು ರೋಸ್‌ ವಾಟರ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್‌ ಮಾಡಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಸ್ಕಿನ್‌ ತಕ್ಷಣವೇ ಫ್ರೆಶ್‌ನೆಸ್‌ ಅನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ.

ಟೊಮೆಟೋ ರಸ

ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್‌ ಅನ್ನು ಟೊಮೆಟೋ ರಸದೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಸ್ಕಿನ್‌ ಟೋನ್‌ ತುಂಬಾ ಸ್ವಚ್ಚವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಹಾಲು

ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಬೆರೆಸಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ತ್ವಚೆಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾಂತಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ.

ನಿಂಬೆ ರಸ

ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಲೇಪಿಸಿದರೆ ಮುಖದ ಮೇಲಿರುವ ಕಪ್ಪು ಕಲೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ, ಸ್ವಚ್ಚ, ಆಕರ್ಷಕ ಹೊಳೆಯುವ ತ್ವಚೆ ನಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟು

ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ತ್ವಚೆ ಸ್ವಚ್ಚವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮೃದುವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್‌

ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

