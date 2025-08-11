ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಹೊಕ್ಕಳಿಗೆ ಹನಿ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನ

Yashaswini V
Aug 11,2025

ಹರಳೆಣ್ಣೆ

ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಹೊಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಹನಿ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಸಾಕು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಗೊತ್ತಾ...

ಮಲಬದ್ದತೆ

ಹೊಕ್ಕಳಿಗೆ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಮಲಬದ್ದತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.

ಚರ್ಮದ ಸೋಂಕು

ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಕ್ಕಳಿಗೆ ಹನಿ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಲೇಪಿಸುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಮುಟ್ಟಿನ ಸೆಳೆತ

ಋತುಚಕ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಬಾಧಿಸುವ ಮುಟ್ಟಿನ ಸೆಳೆತ ನಿವಾರಿಸಲು ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿದೆ.

ಒತ್ತಡ

ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಹನಿ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೀಲು ನೋವು

ಸಂಧಿವಾತದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೂ ಸಹ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.

ಸೂಚನೆ

ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

