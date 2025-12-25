Benefits of Black Garlic : ಕಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಲಾಭಗಳಿವೆ.
ಕಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ, ರುಚಿ ಸಿಹಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
60–90 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಹುದುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೇ ಇದನ್ನು ಸೂಪರ್ಫುಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಅಪಾಯ ಇಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ಚರ್ಮದ ಹಾನಿ ತಡೆದು ವಯಸ್ಸಾದ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅಲಿಸಿನ್ ಅಂಶದಿಂದ ಸೋಂಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ. ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ.
ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುತ್ತದೆ.
ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಗುಣಗಳು ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೂಡ ಸಹಾಯಕ.
ಹಸಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಖಾರವಿರುವುದರಿಂದ ಸಲಾಡ್, ಸೂಪ್, ಸಾಸ್ ಅಥವಾ ಟೋಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ತಿನ್ನಬಹುದು.