ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾ ಅಥವಾ ಹಾನಿಕಾರಕವೇ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೊಣ
ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಬಹಳ ಜನರು ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರವಾಗಿ ತಿನ್ನುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಿಂಡಿ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ತಿನ್ನುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ
ಆಮ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮೊಟ್ಟೆ ಪ್ರೋಟೀನ್, ವಿಟಮಿನ್-ಬಿ, ಕೋಲಿನ್ ಮತ್ತು ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಇವು ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯ, ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯಕ.
ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಆರೋಗ್ಯಕರವೋ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ನೀವು ಬಳಸುವ ಬ್ರೆಡ್ ಮೇಲೆಯೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ವೈಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇನು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.
ಬಿಳಿ ಬ್ರೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಕಡಿಮೆ. ಇದು ಬೇಗ ಜೀರ್ಣವಾಗಿ ರಕ್ತ ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಹಸಿವು ಬರುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿರುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.
ಕಂದು ಬ್ರೆಡ್, ಗೋಧಿ ಬ್ರೆಡ್ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಗ್ರೇನ್ ಬ್ರೆಡ್ ಉತ್ತಮ. ಇವು ಫೈಬರ್ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿದ್ದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ, ಬೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗರೀನ್ ಬಳಸಿದರೆ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಬೇಯಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರ.
ಆಮ್ಲೆಟ್ಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೆಟೊ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ, ಕೀರಾ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೇರಿಸಿದರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪೌಷ್ಟಿಕವಾಗುತ್ತದೆ.