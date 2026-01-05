ದಷ್ಟ ಪುಷ್ಟವಾದ ಕೂದಲಿಗೆ ಮದ್ದು

ಈ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾದ ಕೂದಲಗೆ ರಾಮಬಾಣ..ಕೂದಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

Ramya R Gowda
Jan 05,2026

ನೆಲ್ಲಿ ಚೆಂದಮಾಡಿ ಜಗ್ಗಿದು ತಿನ್ನಿ

ನೆಲ್ಲಿ ಚೆಂದಮಾಡಿ ಜಗ್ಗಿದು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು..

ಮಧುಮೇಹದ ನಿವಾರಣೆ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು

ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯನ್ನ ಅರ್ಧ ಟೀ ಚಮಚದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ

ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಉರಿ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರದ ತಡೆಯ ನಿವಾರಣೆಗೆ

5-6 ಹಸೀ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಿ,ರಸವನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಸಿ, ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯುವುದು.

ನಿದ್ರೆ ಬಾರದಿರುವಿಕೆಗೆ

ಅಜೀರ್ಣವಾಗಿದ್ದರೆ ತಕ್ಕ ಉಪಚಾರ ಮಾಡುವುದು. ಒಂದು ಟೀ ಚಮಚ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ರಸ ಅರ್ಧ ನೆಲ್ಲಿಚೆಟ್ಟಿನ ಚೂರ್ಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನು ಸೇರಿಸಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿದ ಹಸುವಿನ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು.

ತಲೆ ಸುತ್ತು ನಿವಾರಣೆಗೆ

ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಚೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸಮ ತೂಕ ರಾತ್ರಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆ ಹಾಕುವುದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಿವುಚಿ ಶೋಧಿಸಿ, ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಸೇವಿಸುವುದು

