Cinema Psychology : ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನೋಡುವವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮರು, ಸೃಜನಶೀಲರು ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಬಹುತೇಕ ಜನರ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಭಾಗ. ಕೆಲವರು ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡದೇ ಇರಲಾರರು. ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪಾತ್ರಗಳ ನೋವು, ಸಂತೋಷ, ಹೋರಾಟವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಇತರರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು Empathy ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ತಾನು ಕೂಡ ಭಾಗವಾದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುವವರಿಗೆ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವವರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನಾಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಕಥೆ, ದೃಶ್ಯ, ಸಂಗೀತ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಅವರು ಸೃಜನಶೀಲವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಬರವಣಿಗೆ, ಸಂಗೀತ, ವಿನ್ಯಾಸದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳತ್ತ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನೋಡುವವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಯಂ ಅರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಒತ್ತಡ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ದೂರವಿರಲು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುವ ಸಾಧನವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಾದರೆ, ನಿಜ ಜೀವನದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ನಿದ್ರಾ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಆನಂದಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು, ಜೀವನದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರದು. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಮಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗುತ್ತದೆ.