ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಗಳ ಕಾಟವನ್ನು ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ..? ಈ ಸಿಂಪಲ್‌ ಟ್ರಿಕ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ

Zee Kannada News Desk
Jan 04,2026


ಜಿರಳೆಗಳ ಕಾಟ ಪ್ರತೀ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಈ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಓಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಜಿರಳೆಗಳ ಕಿರಿಕಿರಿ

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ

ಜಿರಳೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಡುಗೆಮನೆ ಮತ್ತು ಬಾತ್ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.

ಜಿರಳೆಗಳು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತವೆ?

ಜಿರಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ಸಿಂಕ್‌, ನಲ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳಿಂದ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ.

ಸರಳ ಪರಿಹಾರ

ಕೆಲವು ಸರಳ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ದೂರ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು

1 ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ 1 ಚಮಚ ಉಪ್ಪು 2 ಚಮಚ ದ್ರವ ಡೆಟಾಲ್ 1 ಚಮಚ ನೀರು

ಮಿಶ್ರಣ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಹತ್ತಿ ಪ್ಯಾಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ.

ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ?

ಈ ಹತ್ತಿ ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿಂಕ್ ಬಳಿ ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಮನೆಯ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.

ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪರಿಹಾರ

ಈ ವಿಧಾನ ಜಿರಳೆಗಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮನೆಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರೆ ಜಿರಳೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

