ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಎಳನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾದ್ರೂ ನೀವು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳುದುಕೊಳ್ಳಲೇ ಬೇಕು..
ತೆಂಗಿನ ನೀರು ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬೇಸಿಗೆಯ ಪಾನೀಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರೂ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲೂ ಎಳನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಇದು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ದೇಹವನ್ನು ಚುರುಕಾಗಿ ಇಡುತ್ತದೆ.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಳನೀರು ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಕು ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಳನೀರನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಬೇಡ. ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲೇ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಶೀತ–ಕೆಮ್ಮಿನ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಳನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ನೀರಿನಂಶ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
ತೆಂಗಿನ ನೀರು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಎಳನೀರು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಇದು ಉಪಯುಕ್ತ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಚಳಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.